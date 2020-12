Nuove Dacia Sandero Streetway e Stepway: nuova piattaforma e versione Benzina-GPL

La storia di Dacia inizia nel 2006 con una vettura dal rapporto qualità/prezzo ineguagliabile: la Dacia Logan. Oggi quella tradizione continua con le nuove Sandero Streetway e Stepway, rinnovate rispetto al recente passato.

Le nuove Sandero Streetway e Sandero Stepway incarnano alla perfezione il DNA Dacia, non a caso la Sandero è l’auto più venduta in Europa ai clienti privati dal 2017. 2,1 milioni di unità vendute sino ad ora, il 32% delle vendite totali della marca dal 2004. In particolare la Sandero Stepway, la versione crossover, rappresenta il 65% di tutti i veicoli venduti, ben 1,3 milioni di unità.

Al di là dei numeri, andiamo a scoprire le novità 2021, che il Gruppo Renault ha però solo accennato: all’esterno ritroviamo esattamente le stesse dimensioni dei modelli precedenti, le nuove auto però risultano leggermente più moderne e versatili, con Dacia che non ha dimenticato semplicità e affidabilità.

Il vero salto generazionale è rappresentato dalla nuova piattaforma e un migliore livello degli equipaggiamenti, abbiamo più sicurezza attiva e passiva, nuove motorizzazioni - fra cui spicca il sistema a doppia alimentazione benzina/GPL. Abbiamo anche un nuovo cambio automatico e un inedito cambio manuale a 6 rapporti. Dacia promette un prezzo come sempre ultra competitivo, non aspettiamo altro se non scoprire nuovi dettagli e listini.