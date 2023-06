Le nuove CUPRA Born Impulse in edizione speciale e limitata arrivano in Italia

Se pensate che le auto elettriche abbiano dei design "noiosi", la CUPRA Born è sicuramente una delle più dinamiche che possiate acquistare - soprattutto oggi che in Italia arrivano le edizioni speciali Impulse e Impulse +.

Nate sulla base della Born e-Boost (una vettura che conosciamo bene, visto che abbiamo passato due settimane con la CUPRA Born e-Boost da 231 CV), le nuove Born Impulse e Born Impulse + sono dotate dello stesso motore da 231 CV e sono accoppiate a una batteria da 58 kWh - che dovrebbe bastare per percorrere 422 km secondo lo standard WLTP. La coppia fulminea di 310 Nm e l'accelerazione 0-100 km/h possibile in appena 6,6 secondi rendono la guida di queste Born particolarmente divertente, inoltre le dotazioni di serie si arricchiscono con equipaggiamenti all'avanguardia.

Rispetto alla Born e-Boost la nuova variante Impulse prevede cerchi Aero Machined Typhoone Copper, la vernice metallizzata e il Pilot Pack M con Adaptive Cruise Control predittivo, Navi System, videocamera posteriore, dispositivo di assistenza abbaglianti e riconoscimento dei segnali stradali. Su Born Impulse + abbiamo in aggiunta anche la pompa di calore e il Pilot Pack L con in più il Side Assist, il Travel Assist, l'Intelligent Park Assist e il Trained Park Assist. Entrambe le versioni possono accedere agli incentivi statali attualmente in vigore, che vi permettono di risparmiare fino a 5.000 euro con rottamazione (quali elettriche comprare con l'Ecobonus a inizio 2023?).