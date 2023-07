Le nuove colonnine dovranno avere il contactless... in UK! Perché non in Italia?

In Europa si vendono sempre più auto elettriche. Magari non in Italia ma all’estero si vedono EV ovunque e il Regno Unito ha deciso di metter fine a un problema comune a chiunque abbia necessità di ricaricare: le nuove colonnine dovranno avere per legge il pagamento contactless.

Al governo britannico è bastata una semplice riga scritta nel Codice della Strada per risolvere uno dei più grandi problemi della ricarica elettrica, di cui più volte ci siamo lamentati su queste pagine (cosa non funziona con la ricarica elettrica?). A oggi l’unico modo per ricaricare un’auto elettrica in Italia alle colonnine pubbliche è affidarsi a uno o più distributori di energia: si sceglie un provider di riferimento (Enel X, BeCharge ecc), si scarica l’app sul telefono, si crea il profilo, si associa una carta di pagamento e solo successivamente si ha accesso alla rete di ricarica. Semplice? Più o meno, è una procedura che comunque richiede del tempo, inoltre una volta scelto un distributore è molto facile che si sottoscriva anche un abbonamento, dunque si sia poi costretti a recarsi sempre e solo presso le colonnine del proprio provider. E se siamo in una zona dove c’è solo una stazione di un distributore concorrente al nostro?

Una follia commerciale che di certo non aiuta lo switch dal termico all’elettrico, con gli utenti che sono sicuramente meno liberi. Già le colonnine sono limitate su tutto il territorio nazionale, se poi ci si deve affidare anche a un solo provider... In pratica è come avere una tessera IP (per dire un distributore di carburanti a caso) e poter fare benzina facilmente solo alle stazioni IP, mentre per tutte le altre bisogna ricorrere a nuove app, nuovi profili...

Vi sarà poi capitato di scegliere un albergo per ricaricare la notte, per poi scoprire che per utilizzare la colonnina presente bisognava scaricare una nuova app, fare un nuovo profilo e di nuovo la solita trafila che ricominciava... Tutto questo deve finire e in UK tutte le nuove colonnine con potenza superiore agli 8 kW (praticamente la quasi totalità) dovranno obbligatoriamente offrire il pagamento contactless, così che anche un utente di passaggio (o uno straniero, pensate a uno straniero che deve ricaricare in Italia o un italiano che deve ricaricare all’estero...) possa pagare facilmente una singola ricarica on-the-go. I costruttori di colonnine che non rispettano le nuove regole possono essere sanzionati fino a 10.000 sterline.

Qualche passo in questa direzione si è mosso anche in Europa, con l’UE che ha approvato l’obbligo di contactless sulle principali arterie del continente. Ci sarebbe però bisogno di un provvedimento nazionale, di una riga aggiuntiva nel nostro Codice della Strada: tutte le nuove colonnine dovrebbero offrire pagamenti contactless, liberando così gli utenti dall’obbligo di scaricare app per ogni singolo provider. Riusciremo a colmare questo gap in tempi brevi?