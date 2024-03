Le nuove cinture di sicurezza che si adattano a peso e corporatura degli occupanti

Gli studi riguardanti la sicurezza a bordo delle automobili vanno avanti, e non riguardano solamente carrozzerie più solide e sistemi tecnologici avanzati, ma anche dettagli fondamentali che spesso noi stessi ignoriamo. Per esempio, potrebbe essere arrivata l'evoluzione decisiva delle cinture di sicurezza. Ecco, quindi, come saranno...

Le automobili moderne si stanno facendo sempre più smart, cioè intelligenti. Tecnologie innovative, guide autonome, telecamere che controllano tutto, dalla retromarcia ai parcheggi, fino ad arrivare al monitoraggio della stanchezza del guidatore (qualcuno ha anche provato a classificare i sistemi di guida autonoma, Lexus meglio di Tesla e Mercedes nella sicurezza). Una serie di aggiornamenti, miglioramenti e addirittura rivoluzioni che potrebbero averci distratto dal più grande esempio di 'guida sicura' presente attualmente, e da sempre, all'interno dei nostri veicoli; vale a dire le cinture di sicurezza.

Qui in Italia esiste l'obbligo di tenerle allacciate su qualsiasi sedile, anche quelli posteriori, dal 2006. Eppure la loro origine (nel mondo delle quattro ruote) risale addirittura a prima degli anni '60. Più di sessant'anni, quindi, in cui questo dispositivo è cambiato poco o nulla, diventando sempre più sicuro col tempo ma senza subire profonde evoluzioni; fino a questo momento.

Infatti una società chiamata ZF starebbe progettando un nuovo sistema di cinture di sicurezza che riuscirebbe ad adattarsi al peso e alla corporatura dei passeggeri, a favore del comfort ma soprattutto della sicurezza all'interno dell'abitacolo. Questo sistema (chiamato MSLL) infatti, è stato progettato per soddisfare i requisiti più severi del piano Vision 2030 progettato da Euro NCAP, e pubblicato nel 2022. Inoltre, è caratterizzato da un sistema a più livelli che permetterebbe di modulare la forza di trattenimento durante la fase di urto, aumentando sensibilmente l'efficacia del sistema, e sarebbe in grado di interloquire con le telecamere della vettura.

Infine, la sua capacità di adattamento può risultare ottimale anche per i passeggeri di giovane età così come per gli anziani. Stando a quanto rivelato dalla fonte, l'MSLL dovrebbe debuttare nelle nostre automobili a partire dal 2025.

