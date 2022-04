Nuove Canyon Spectral:ON 2022, le e-mtb dalla super batteria da 900 Wh

Con l'arrivo della primavera le migliori società delle due ruote stanno lanciando i loro nuovi prodotti 2022 e fra queste c'è Canyon. Le nuove Canyon Spectral:ON 2022 vantano a oggi la batteria più capiente del mercato, per un'autonomia ancora più ampia.

Due i modelli a listino, la Spectral:ON CFR e la Spectral:ON CFT LTD, quest'ultima anche reddot winner 2022. La batteria di queste nuove e-mtb arriva a 900 Wh, l'ansia da ricarica è dunque un ricordo estremamente lontano. Rispetto al passato aumenta il chilometraggio e il fattore di spinta del 42%, è stata inoltre ingegnerizzata in-house da Canyon per funzionare al meglio. Una capacità pronta a diventare leader del settore dal prossimo 1 maggio, anche se purtroppo i 900 Wh non saranno disponibili su telai in taglia S (che avranno comunque una batteria da 720 Wh).

Non solo energia però: le Spectral:ON 2022 si fanno notare anche per via di sospensioni e trasmissione top di gamma e ruote in carbonio, per un peso generale di 22,75 kg - nonostante i 900 Wh. La versione da 720 Wh pesa invece 21,94 kg. Anche il telaio è in carbonio e - secondo Canyon - si può avere al prezzo dell'alluminio. A proposito di prezzi: due e-mtb di così alto livello non possono costare poco, la CFR infatti ha un prezzo di 8.999 euro, la CFR LTD sale addirittura a 10.999 euro, in linea con le migliori e-mtb del mercato attuale.



Ricordiamo che a listino trovate anche le nuove Canyon da Gravel Grizl.