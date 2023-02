Nuove BMW X5 e X6 M Competition: il motore M TwinPower Turbo V8 diventa ibrido a 48V

Sono 50 anni che il marchio M significa in casa BMW sportività e alte prestazioni, unite ovviamente a un senso di comfort assoluto. L’ultimo tassello di questa grande storia è ora rappresentato dalle nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition.

Per BMW M GmbH si tratta di un importante passo in avanti: sono infatti i primi modelli con tecnologia ibrida a 48V. Nell’alloggiamento compatto del cambio M Steptronic a 8 rapporti trova posto un motore elettrico che eroga 9 kW/12 CV di potenza supplementare e 200 Nm di coppia - che si fa sentire soprattutto in fase di partenza e accelerazione, oltre che in fase di avviamento. La batteria da 48V che assiste il propulsore elettrico è invece alloggiata nel vano motore.

La tecnologia a 48V si unisce dunque al motore M TwinPower Turbo V8, un’unità da 4,4 litri che ora presenta un albero motore rinforzato. Il sistema eroga al suo massimo 750 Nm di coppia tra 1.800 e 5.800 giri/min, genera una potenza massima di 460 kW/625 CV a 6.000 giri/min.

Le nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition (che arrivano dopo il lancio internazionale delle nuova BMW X5 2023 e nuova BMW X6 2023) sono dunque in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, nonostante il loro aspetto muscoloso. Per rendere ancora più marcata l’esperienza prestazionale di queste BMW M è stata implementata una nuova versione del sistema di trazione integrale M xDrive che si abbina al differenziale attivo M sull’asse posteriore. Internamente le vetture offrono l’ormai classico BMW Curved Display con uno schermo informativo da 12,3 pollici e un display di controllo da 14,9 pollici. Per raccontarvi tutta la tecnologia a bordo avremmo bisogno di uno speciale dedicato, sappiate in ogni caso che le nuove BMW X5 M Competition e BMW X6 M Competition arrivano con una suite di Guida Autonoma completa e il nuovo Parking Assistant Professional opzionale, con il quale controllare le manovre di parcheggio automatizzate fino a 200 metri di distanza tramite l’app My BMW su iPhone. Restiamo in attesa di conoscere prezzi per l’Italia e disponibilità… Nel frattempo ricordiamo che nel 2022 le vendite BMW hanno superato Mercedes-Benz.