Nuove BMW X3 e X4 con tecnologia Mild Hybrid e Driving Assistant Professional

BMW ha appena rinnovato il suo Sports Activity Vehicle (SAV) di successo e la Sports Activity Coupé (SAC) dotandoli di un nuovo look, andiamo così a scoprire le nuove BMW X3 e X4.

Su tutti i motori a benzina arriva ora la tecnologia mild hybrid, Che promette di abbassare sensibilmente le emissioni di CO2 e i consumi. La nuova BMW X3 xDrive30e ad esempio ha consumi di carburante che si attestano sui 2,6-2,0 litri per 100 km secondo lo standard WLTP. Al top della gamma abbiamo invece le alte prestazioni della BMW M GmbH sia a benzina che a diesel.



La griglia a doppio rene BMW è stata ridisegnata, i fari smussati di circa dieci millimetri; con la nuova grembialatura anteriore, la BMW X3 sembra quasi un veicolo del tutto nuovo. La BMW X4 adotta lo stesso frontale della BMW X3 ma aggiunge una caratteristica distintiva ed esclusiva alla griglia a doppio rene presente in altri modelli sportivi BMW. I fari adattivi a LED con funzione Matrix sono già di serie, mentre il BMW Laser Light, particolarmente luminoso e a lunga portata, è disponibile come optional.



BMW ha rivisto anche gli interni, riprendendo per entrambi i modelli la console centrale dell'attuale BMW Serie 4. Il Control Display centrale indipendente con funzione touch offre ora una diagonale schermo di 10,25 pollici standard in tutti i veicoli. Come optional è disponibile anche una versione da 12,3 pollici. La dotazione di serie, notevolmente migliorata rispetto al passato, comprende ora anche sedili sportivi con rivestimenti Sensatec di nuova generazione con nuova grana Ray e rivestimento perforato per i sedili principali, nonché il climatizzatore automatico con controllo a 3 zone.



Tornando ai propulsori, tutti i motori a 4 e 6 cilindri delle due serie di modelli utilizzano ora la tecnologia mild hybrid a 48 volt. Per la nuova BMW X3 e la nuova BMW X4 sono disponibili in Germania sette varietà di propulsione, che coprono una gamma di potenza da 135 kW/184 CV a 265 kW/360 CV. Questi includono tre motori diesel: con 140 kW/190 CV nella BMW X3 xDrive20d (consumo di carburante combinato: 6,5 - 5,8 l/100 km secondo il WLTP; emissioni di CO2 combinate: 171 - 151 g/km secondo WLTP) e BMW X4 xDrive20d (consumo di carburante combinato: 6,5 - 5,7 l/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 170 - 149 g/km secondo WLTP), con 210 kW/286 CV nella BMW X3 xDrive30d (consumo di carburante combinato: 7,0 - 6,2 l/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 183 - 162 g/km secondo WLTP,) e BMW X4 xDrive30d (consumo di carburante combinato: 7,0 - 6,1 l/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 182 - 161 g/km secondo WLTP) e con 250 kW/340 CV nella BMW X3 M40d e BMW X4 M40d.



I modelli con motore a benzina sono la BMW X3 xDrive20i (consumo di carburante combinato: 8,4 - 7,6 l/100 km secondo il WLTP; emissioni di CO2 combinate: 192 - 172 g/km secondo WLTP) e la BMW X4 xDrive20i (consumo di carburante combinato: 8,4 - 7,5 l/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 190 - 170 g/km secondo WLTP) con 135 kW/184 CV, la BMW X3 xDrive30i (consumo di carburante combinato: 8,5 - 7,6 l/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 194 - 173 g/km secondo WLTP) la BMW X4 xDrive30i (consumo di carburante combinato: 8,5 - 7,5 l/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 192 - 171 g/km secondo WLTP) con 180 kW/245 CV, la BMW X3 M40i e la BMW X4 M40i con 265 kW/360 CV.



Tutte le varianti dei motori sono combinate con il cambio Steptronic a 8 rapporti. Il modello ibrido plug-in BMW X3 xDrive30e vanta poi un motore a benzina a 4 cilindri combinato con un motore elettrico, la cui potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote. La potenza di sistema combinata è di 215 kW/292 CV può essere aumentata fino a 30 kW/41 CV utilizzando temporaneamente la potenza di picco del motore elettrico. La batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio consente un'autonomia fino a 50 chilometri. Per la prima volta su questi modelli sarà inoltre disponibile come optional il Driving Assistant Professional.