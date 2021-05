Ecco come sono fatte le nuove BMW X3 e iX3: il leak dalla Cina

Il facelift di BMW X3 e della sorella elettrica iX3 non è stato ancora svelato ufficialmente, tuttavia grazie al governo cinese possiamo vedere in anteprima i due nuovi modelli senza alcun camuffamento. Le auto sono state omologate in Cina, ciò significa che il sito del Ministero dell'Industria e dell'Informatica (MIIT) ne ha pubblicato le foto.

All'anteriore non c'è il discusso enorme doppio rene che, a partire dalla Serie 4, ha contraddistinto alcune BMW moderne. La nuova X3 si adatta al design della variante elettrica e a quello di altri modelli dell'attuale gamma: i due elementi della calandra sono ora raccordati tra loro. Entrambi gli esemplari fotografati e schedati dal MIIT presentano il pacchetto estetico M Sport, ciò comporta paraurti leggermente più aggressivi e altri dettagli che non vedremo in tutti gli allestimenti.

Leggermente rivisti i gruppi ottici posteriori, con gli elementi interni ad essi disposti in maniera diversa. Mentre la iX3 ovviamente non ha alcun terminale di scarico, la X3 xDrive30i immortalata in foto è dotata di massicce cornici squadrate, a differenza della versione pre-facelift che mostrava orgogliosamente i terminali tondi. Nel posteriore si può notare anche la presenza, in entrambi i modelli, di finte prese d'aria poste verticalmente di fianco al baule: una tendenza di design in voga in questo periodo.

Va sottolineato che quelle in foto sono le versioni cinesi di X3 e iX3, ma ci aspettiamo che il facelift giunga inalterato in Europa. Per fugare ogni dubbio dovremmo aspettare giugno, quando BMW toglierà il velo dai modelli.

Ci si aspetta anche modifiche agli interni, forse con l'adozione del nuovo sistema infotainment iDrive 8. A fine anno o inizio 2022 sarà la volta della versione top di gamma X3 M, mentre è tutta da confermare la presenza di nuovi allestimenti ibridi plug-in.