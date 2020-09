Nuove BMW M3 ed M4: un leak le mostra in anticipo!

La prossima generazione delle BMW M3 ed M4 avrebbero dovuto mostrarsi al pubblico in via ufficiale entro poche ore, ma le immagini delle vetture sono già trapelate online, mostrandone chiaramente le forme definitive e alcuni interessanti dettagli.

Il leak è stato condiviso su Reddit dall'utente Avaley e racchiude una serie di scatti di alta qualità i quali evidenziano l'enorme griglia della Serie 4 di seconda generazione, con una Serie 3 invece ad utilizzare un frontale certamente più tradizionale.

Riguardo la meccanica, entrambe le berline sportive implementeranno un poderoso sei cilindri in linea bi-turbo da 3,0 litri, il quale sprigionerà 470 cavalli di potenza e 601 Nm di coppia nei modelli entry level. Successivamente arriveranno infatti anche le estreme varianti Competition, che andranno a scaricare sull'asfalto persino 510 cavalli di potenza.

La trazione all-wheel drive tramite sistema xDrive sarà resa disponibile soltanto dopo alcuni mesi, e a quanto pare tutte le versioni elettrificate sarebbero state scartate: ad affermarlo sono delle voci di corridoio, che ribadiscono il fatto che la prossima generazione di M3 ed M4 sarà l'ultima a non montare unità elettriche. Inizialmente quindi i primi clienti dovranno "accontentarsi" di un cambio manuale a sei rapporti di serie, o dell'opzionale otto rapporti automatico di recente ingegnerizzazione.

Circa le prestazioni non abbiamo alcuna notizia, ma pare le nuove vetture eclisseranno nettamente i tempi delle attuali. Ad esempio la M3 di questa generazione va da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, e l'intento del brand è quello di abbassare nettamente questa tempistica.

Avviandoci alla chiusura non possiamo non citare l'imminente arrivo della BMW i4, la quale a differenza della sorella tradizionale abbraccerà in pieno l'elettrificazione montando un grosso pacco batterie e promettendo performance eccezionali: la potenza si attesterà sui 530 cavalli, la coppia sugli 813 Nm e l'autonomia intorno ai 600 chilometri per singola carica. La produzione preliminare potrebbe esser già cominciata.