Nuove BMW M3 e M4: tutte le info, dal cambio manuale alla trazione integrale

Adatte per la pista, per i lunghi viaggi ma anche per l'uso quotidiano, le nuove BMW M3 e M4 mantengono il concept della prima BMW M3, icona che debuttò 35 anni fa. L'enorme calandra a doppio rene è stata la calamita di tutte le discussioni a riguardo, oggi sappiamo che il piatto forte è dietro di essa, una pietanza in grado di sviluppare 510 CV.

La M3 è stata sempre sinonimo di coupé sportiva di medie dimensioni, senza dimenticare le berline presenti nella generazione E36 (1994) ed E90 (2008). Dal 2014 BMW ha stravolto il brand, la M3 è diventata esclusivamente berlina e la coupé è stata battezzata M4. Formula mantenuta anche con la nuova generazione.

Il cuore delle nuove M3 e M4 è il sei cilindri in linea, caratterizzato dal peso contenuto, da un alto numero di giri e dalla risposta rapida. Ad alimentarlo ci sono due turbo con raffreddamento ad aria a carica indiretta, vera chicca tecnologica del propulsore. La potenza è di 480 CV a 6.250 giri al minuto, mentre la coppia massima di 550 Nm è disponibile nell'arco da 2.650 a 6130 giri al minuto. Abbiamo citato precedentemente 510 CV, è la potenza destinata alle varianti Competition, capaci di esprimere 650 Nm di coppia massima (tra 2.750 e 5.500 giri al minuto). Grazie a questa massiccia dose di potenza le nuove M3 e M4 sono capaci di scattare da 0-100 km/h in 4,2 secondi nella versione "base", e in 3,9 secondi nella variante Competition.

Su trasmissione e trazione BMW ha lasciato parecchia libertà alla clientela. M3 e M4 saranno disponibili con un classico cambio manuale a sei rapporti che, accoppiato alla trazione posteriore, regala le sensazioni tipiche di una BMW M. I modelli Competition sono equipaggiati con una trasmissione Steptronic M ad otto rapporti, configurabile in modalità automatica o con cambio da leva o palette al volante. Per la prima volta nella storia di M3 e M4 si potrà optare per la trazione integrale, disponibile dall'estate 2021; il sistema M xDrive è dotato di differenziale Active M all'asse posteriore e permetterà le modalità 4WD, 4WD Sport (con maggiore coppia alle ruote posteriori) o 2WD.

Un buon telaio è fondamentale per un'esperienza di guida precisa e sicura, il reparto M ha rinforzato il telaio, rispetto alle "normali" Serie 3 e 4, garantendo una maggiore rigidità torsionale. Prezioso anche il nuovo optional M Drive Professional, pensato esclusivamente per la pista e comprendente un controllo di trazione rinnovato e ricco di opzioni (M Traction Control), l'M Drift Analyzer, che registra dati sulla derapata e l'M Laptimer, strumento per ottenere informazioni sui giri percorsi in circuito.

Gli interni hanno un design pulito e spiccatamente BMW. I sedili sportivi di serie sono dotati di rivestimenti in pelle Merino, mentre i sedili avvolgenti M Carbon, optional, sono dotati di un'innovativa soluzione che permette di rimuovere la sezione superiore in caso di guida con casco. Le informazioni sono contenute nel touchscreen centrale da 10,3" e nel cruscotto digitale da 12,3", ormai standard di gran parte della gamma. A richiesta l'head-up display.

A dare ulteriore brio ci pensano i colori in esclusiva di queste splendide varianti M: Verde Isle of Man (come l'esemplare di M3 della galleria), Giallo Sao Paolo (che caratterizza la M4 delle foto in calce) e Rosso Toronto.

La gamma in futuro si arricchirà anche della M4 Cabrio, basata sulla BMW Serie 4 Cabrio di futura uscita. Attesa per il 2022 la sorella elettrica, la BMW i4 che vuole sfidare Tesla.