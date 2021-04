Nuove BMW M3 e M4 Competition: con la trazione integrale M xDrive si vola

Durante la presentazione delle nuove M3 e M4, avvenuta nel settembre 2020, la voce "trazione integrale" indicava una generica estate 2021. Dopo sei mesi BMW svela ufficialmente le varianti Competition dotate di M xDrive.

Sotto al cofano si cela il solito sei cilindri biturbo da 3,0 litri, capace di produrre 510 CV di potenza e 650 Nm di coppia. Come le Competition a trazione posteriore, i nuovi modelli sfruttano una trasmissione Steptronic M ad otto rapporti, configurabile in modalità automatica. La novità è nel sistema di trazione integrale M xDrive, dotato di frizione multidisco a controllo elettronico, di differenziale posteriore Active M e di alberi di trasmissione appositamente progettati. Il transfer case integra una centralina che permette di gestire la diversa velocità di rotazione tra ruote anteriori e posteriori senza che debba essere coinvolto il Dynamic Stability Control.

Il sistema di trazione integrale offre tre diverse modalità di guida: 4WD, 4WD Sport - in cui sale la coppia destinata alle ruote posteriori - o 2WD, per soddisfare i più puristi. La casa di Monaco di Baviera ha anche rivisto assale anteriore, sospensioni anteriori e taratura dello sterzo, in modo da avere - nonostante le differenze tecniche - le stesse sensazioni dello sterzo dei modelli a trazione posteriore.

L'adozione della trazione integrale stravolge le prestazioni: entrambi i modelli possono scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Ben 0,4 secondi in meno rispetto alle controparti a trazione posteriore. La velocità massima è limitata a 290 km/h. La berlina BMW M3 Competition M xDrive e la coupé BMW M4 Competition M xDrive saranno disponibili a partire da luglio, quantomeno in Germania. Le nuove M xDrive saranno un duro avversario per la futura Alfa Romeo Giulia GTA, anch'essa progettata nel segno della sportività.