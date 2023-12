Le nuove batterie Xiaomi: super sottili e con oltre 1.200 km di autonomia CLTC

Poche ore fa, in Cina, Xiaomi ha presentato quattro nuovi motori elettrici di nuova generazione, il colosso tech (e ora anche automotive!) ha però parlato anche di batterie.

A oggi il mercato delle batterie per auto si divide sostanzialmente fra modelli che funzionano a 400 V (come la Tesla Model 3) e altri più avanzati che toccano gli 800 V (Hyundai IONIQ 5, Porsche Taycan). Ebbene come accaduto con i motori, Xiaomi ha voluto andare oltre con una batteria da 871 V. In termini pratici tale numero dovrebbe garantire una ricarica più veloce presso le colonnine adatte, anche se l’architettura di base rimane a 800 V.

Il pacco batterie di nuova generazione di Xiaomi è stato sviluppato insieme a CATL, uno dei maggiori produttori di batterie al mondo. Ciò che impressiona di questa nuova batteria è che ha un design super sottile, dunque non risulta particolarmente ingombrante montata nel pianale di un’auto.

Nonostante questo Xiaomi non si è certo risparmiata sulla capacità: la versione base offrirà 132 kWh con oltre 1.000 km di autonomia CLTC, mentre il pacco batteria top di gamma avrà 150 kWh e più di 1.200 km di autonomia CLTC, dunque anche meglio dei 1.044 km percorsi dalla NIO ET7 con 150 kWh. Stando ai dati ottenuti da Xiaomi, queste batterie possono operare senza alcun problema a -15 gradi centigradi e -20 gradi centigradi, dovrebbero dunque subire poco le variazioni dovute alle basse temperature. Queste nuove batterie saranno montate sulla nuova Xiaomi SU7 di prossima fabbricazione.