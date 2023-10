Nuove batterie XFC: 100% di capacità anche dopo 1.000 cicli di carica rapida

Per gli appassionati di tecnologia, la nuova mobilità elettrica è una fonte inesauribile di novità. In particolare il settore delle batterie è in continuo sviluppo e oggi vi presentiamo le nuove batterie XFC sviluppate da StoreDot: ecco perché sono estremamente importanti.

Come ben sappiamo, tutte le batterie attualmente esistenti con chimica allo stato “liquido” perdono capacità con il passare del tempo e il crescere dell’utilizzo, vale per le auto come per gli smartphone, i laptop, i tablet ecc. È molto importante, dunque, che una batteria sappia conservare al massimo delle sue possibilità la carica iniziale e le nuove XFC di StoreDot sono capaci di rimanere intatte anche dopo 1.000 cicli di ricarica consecutivi ad alta potenza.

Gli ingegneri di StoreDot hanno ricaricato le batterie XFC dal 10% all’80% con ricarica rapida in appena 10 minuti, per il restante 20% invece (80-100%) si è utilizzata una ricarica lenta 1C. Allo stesso queste batterie con celle al silicio sono state caricate dallo 0% al 100% con ricarica lenta, le prestazioni finali però hanno restituito risultati simili, non c’è dunque differenza fra ricarica lenta e rapida.

Pur ricaricandosi per oltre il 70% ogni volta, le batterie XFC non si sono degradate al pari delle batterie ricaricate molto lentamente. Il Dr. Doron Myersdorf, CEO di StoreDot, ha dichiarato: “I test hanno dimostrato che ricaricare velocemente la batteria, come i clienti vogliono, non intacca la capacità generale del prodotto. Abbiamo così delle celle che caricano velocemente senza degradarsi, una combo cruciale per ridurre l’ansia degli utenti in merito all’adozione di nuovi veicoli elettrici. Secondo i nostri test non c’è differenza fra la ricarica rapida e quella lenta, gli utenti possono così ricaricare senza preoccuparsi della potenza della colonnina”.

Già oggi Tesla ha dimostrato che le sue batterie conservano quasi tutta la loro carica dopo 100.000 km, la Volkswagen ID.3 invece conserva il 93% dopo 100.000 km come verificato dai test ADAC. Pensare di avere ancora una batteria al 100% della capacità dopo 1.000 cicli rapidi, come accade con queste nuove XFC, è davvero una bella notizia per il settore. Sempre ovviamente aspettando ciò che accadrà con le batteria allo stato solido, con Toyota che potrebbe lanciarle per prima (Toyota prepara la batteria da 1.200 km che si ricarica in 10 minuti).