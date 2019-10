Nuove batterie alluminio-aria promettono ben 2.500 km di autonomia

Grazie alla grande espansione sul mercato delle auto elettriche sono stati investiti miliardi di euro nella ricerca di nuove tecnologie per le batterie in dotazione, e la cosa sta dando i suoi frutti a quanto pare, poiché nuove scoperte vengono alla luce sempre più spesso in questo campo.

Il Daily Mail ha riportato lo sviluppo di un nuovo tipo di materiale per le batterie e cioè l'alluminio-aria, messo in atto dall'ingegnere britannico Trevor Jackson. L'uomo ha affermato che se sostituiste la batteria di una Tesla Model S con una in alluminio-aria delle stesse dimensioni, l'autonomia passerebbe dagli attuali 600 km all'incredibile cifra di 2.400 chilometri per singola carica.

Inoltre c'è da aggiungere che l'utilizzo di questi nuovi materiali garantirebbe anche un notevole risparmio di peso infatti, sempre secondo Jackson, sostituendo a quella della Model S una batteria in alluminio-aria di massa equivalente, sarebbe addirittura possibile percorrere oltre 4.300 chilometri per singola carica.

Una tecnologia non troppo dissimile fu ideata già negli anni '60 (zinco-aria), ma all'epoca il risultato era molto meno efficiente e aveva troppi contro, i quali facevano pendere l'ago della bilancia verso l'incommerciabilità. Jackson invece sembra aver fatto bene i conti, iniziati già a partire dal 2001 quando, dopo aver lavorato come ingegnere perso il reparto aerospaziale di Rolls-Royce, ha deciso di sviluppare la propria batteria nella sua officina in Inghilterra.

Grazie al duro lavoro Jackson ha perfezionato un elettrolita talmente sicuro da poter esser bevuto, e che non causa materiali di scarto fastidiosi dopo il suo utilizzo. Inoltre anche i costi di un'eventuale commercializzazione di massa sarebbero molto contenuti, grazie alla possibilità di non usare per forza alluminio puro. Il risultato è un materiale disporre di una densità di energia tra le otto e le nove volte maggiore rispetto ai classici ioni di litio. Infine, tra le altre cose, anche lo smaltimento sarebbe facile, dato che il prodotto della reazione chimica è in pratica idrossido di alluminio, riciclabile in semplice alluminio.

L'unico problema risiede nella impossibilità di ricarica, quindi ad ogni esaurimento bisognerebbe sostituire il pacco batterie, ma anche qui Jackson dice di aver trovato una soluzione che consentirebbe una sostituzione effettuabile in soli 90 secondi. Le componenti cariche andrebbero costare 70€ per kWh, tradotti in 5 centesimi di euro per chilometro.

L'arrivo sul mercato di tale tecnologia potrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno, grazie alla collaborazione tra l'Advanced Propulsion Center britannico e una società chiamata Austin Electric. Secondo il Daily Mail questi ultimi cominceranno a "inserirne migliaia in auto elettriche il prossimo anno." La sostituzione delle batterie verrà garantita da una catena di supermercati UK, la quale fornirà stabili utili a tale scopo.