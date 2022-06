Sono queste le nuove auto che vedremo al Festival of Speed di Goodwood 2022

Per gli appassionati di motori uno degli eventi più attesi dell’anno è il Festival Of Speed di Goodwood, che quest’anno si terrà nei giorni che vanno dal 23 al 26 giugno. Come di consueto, durante l’evento ci sarà il meglio del panorama automobilistico odierno e del passato, con alcuni modelli completamente nuovi.

Dunque i colleghi di CarThrottle hanno pensato bene di stilare un piccolo elenco di veicoli da tenere d’occhio durante l’evento, alcuni dei quali faranno il loro debutto a livello globale. L’evento di quest’anno celebra i 50 anni della M Division di BMW, quindi è molto probabile che la casa bavarese porti la sua prima M3 station wagon, ovvero la M3 Touring, ma potrebbe esserci anche il reveal di un mezzo totalmente inedito con il badge M.

Ci sarà poi il nuovo Ford Ranger Raptor, che sebbene sia stato presentato di recente, permetterà ai visitatori e a chi guarda da casa, di godere del sound proveniente dal suo V6. E a proposito di colonne sonore sublimi, non si può omettere la presenza della Gordon Murray Automotive T.50, che abbiamo già visto in altre occasioni, ma che sicuramente si porterà a casa il premio di sound migliore dell’evento col suo motore V12 Cosworth da 12.100 giri/min.

Tra le vetture nipponiche ci sarà il debutto della Toyota GR Supra con cambio manuale, mentre Lexus porterà il concept dell’erede elettrica della supercar LFA, e in quanto tale non la vedremo in azione sulla pista del festival, ma soltanto in esposizione.

Porsche sarà presente in forma massiccia con diversi modelli, ma tra tutti spicca l’ultima aggiunta del catalogo Heritage Edition del marchio, ossia la 911 Sport Classic, la 911 con cambio manuale più potente mai costruita. Mercedes invece si presenta in particolare con la AMG One, la hypercar col powertrain che deriva dalla monoposto di Formula 1 utilizzata da Lewis Hamilton nel 2017.

Infine vedremo la Prodrive P25 nella sua forma finale, la restomod della mitica Subaru Impreza 22B, ricostruita e migliorata dal preparatore inglese, che negli anni ’90 portò la casa delle Pleiadi al successo nel WRC.