Le nuove auto elettriche sono già vecchie? Tutti i difetti delle EV in un video

Qualche giorno fa, assieme al nostro amico youtuber Matteo Valenza, abbiamo visto .i pregi di tutte le auto elettriche provate da lui sino ad ora, e non sono certo poche. Oggi è il turno dei difetti, in un video che si è trasformato quasi in un grido di aiuto.

Nel filmato infatti, che potete trovare in questa pagina come sul canale YouTube di Matteo, lo youtuber bresciano si fa una domanda alquanto spinosa: le nuove auto elettriche sono già vecchie? Il motivo di questo quesito è presto detto: anche se i modelli iniziano a moltiplicarsi sul mercato, abbiamo ancora tantissimi problemi di autonomia e prezzo.



Troppo bassa la prima, troppo alto il secondo. Inoltre - e qui iniziamo la carrellata dei difetti modello per modello - anche una vettura costosa come la Porsche Taycan ha bisogno di qualche optional aggiuntivo, poiché la strumentazione di serie non è completa al 100%. Sulla nuova 500 elettrica abbiamo qualche problemino di autonomia non appena si esce dalla città, mentre la Volkswagen ID.3 è costruita con un po’ troppa plastica.



La nuova Twingo Electric non vanta chissà quanta tecnologia a bordo, mentre la Honda E è tanto bella quanto costosa, quasi 40.000 euro. Scopriamo così tutti i difetti delle auto provate da Matteo Valenza, dalla Mazda MX-30 alla Peugeot e-208.