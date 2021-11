Le nuove auto elettriche faranno crollare a picco i prezzi di benzina e gasolio?

A partire dal 2035 l'Europa vuole vendere soltanto nuove auto elettriche, motivo per cui parliamo continuamente di elettricità e di possibili prezzi in salita. Spesso però omettiamo di vedere un'altra parte della storia: cosa succederà al prezzo di benzina e gasolio?

Oggi i prezzi sono alquanto alle stelle, tornati a salire dopo anni di quiete apparente - come sono in salita i prezzi di GPL e Metano. La crescente domanda di auto elettriche potrebbe però far crollare a picco i prezzi dei carburanti tradizionali, a tutto vantaggio degli utenti più conservatori. A paventare questa ipotesi è un redattore di InsideEVs USA, Geoff Shelley, che ha elaborato un grafico "a doppia S" per mostrare come potrebbe andare l'adozione dei nuovi veicoli elettrici (negli USA almeno).

Shelley immagina che da qui a qualche anno le vendite elettriche cresceranno in maniera esponenziale, fino a creare il crollo dei prezzi di benzina e gasolio. Questo perché la domanda di petrolio diminuirebbe e le scorte in avanzo causerebbero un abbassamento drastico dei prezzi alla pompa. Questo, almeno per un breve periodo, porrebbe un freno alla crescita delle nuove auto elettriche, i cui prezzi di listino potrebbero scendere.

Di conseguenza, con modelli dal costo minore, le BEV tornerebbero subito a macinare vendite. Ovviamente in questa visione d'insieme manca il prezzo dell'energia elettrica, che potrebbe variare molto in base all'adozione in massa di nuove auto elettriche, il grafico di Shelley è però plausibile. È innegabile che anche in Europa, dove la vendita di nuove elettriche sarà fissata "per decreto", i prezzi di benzina e gasolio subiranno delle modifiche. Per gli amanti dei motori tradizionali sta per arrivare un periodo d'oro con prezzi alla pompa ridotti all'osso?