Solo nuove auto elettriche dal 2035: cosa pensano gli italiani? La ricerca che sorprende

Ora che l'Unione Europea ha votato ufficialmente, non abbiamo davvero più scuse: a partire dal 2035 verranno vendute solo nuove auto elettriche, come la pensano però gli italiani in merito alle nuove vetture a zero emissioni?

Lo sappiamo bene, l'Italia non è certo il Paese più avanzato sul fronte elettrico, mancano le infrastrutture di ricarica, le BEV costano ancora troppo rispetto alle controparti termiche e soprattutto è molta la gente che viaggia tanto e ha difficoltà con l'autonomia delle attuali batterie (e soprattutto con i loro tempi di ricarica).

Nonostante tutte queste difficoltà pratiche, l'Italia è risultato il Paese più aperto nei confronti delle elettriche secondo l'ultimo EY Mobility Consumer Index, che ha coinvolto 18 Paesi: in Europa siamo il Paese con il 73% di persone intenzionato ad acquistare un veicolo elettrificato, siamo leader assoluti. La lista continua poi con la Spagna al 62%, la Norvegia al 61% (il che fa sorridere, visto che a gennaio 2022 l'84% delle nuove auto vendute in Norvegia era elettrico), la Svezia al 52%, il Regno Unito al 49%, la Francia al 48%, i Paesi Bassi al 46% e la Germania al 45%.

Guardando al mondo intero, la Cina svetta al 69% inseguita dalla Corea del Sud al 64%. Male l'Australia, solo al 38%, malissimo gli Stati Uniti, quello che sarà lo zoccolo duro dell'elettrificazione. Solo il 29% del campione intervistato ha infatti intenzione di comprare un'elettrica negli USA.

Per una volta siamo dunque primi della classe, la gente vuole passare all'elettrico per salvaguardare la salute del pianeta (38%), mentre il 34% pensa soprattutto al crescere dei prezzi, in particolare del gas. Per accogliere una vera rivoluzione sarà necessario abbattere gli attuali prezzi, anche se l'88% del campione intervistato si è dimostrato disponibile a pagare di più per un'auto elettrica, con il 35% che pagherebbe un sovrapprezzo di almeno il 20% pur di avere un'auto a zero emissioni. Gli italiani dunque sembrano pronti allo switch, speriamo che politica e industria supporti a pieno il passaggio negli anni a venire...