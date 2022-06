Solo nuove auto elettriche dal 2035: il 7 giugno vota l'Europa ed è bagarre sugli e-fuels

L'Europa vuole che dal 2035 si vendano soltanto nuovi veicoli elettrici. Fino a oggi è solo stata una proposta, il 7 giugno 2022 però la Commissione è chiamata a votare sul serio il pacchetto Fit for 55 e nelle ultime ore si discute pesantemente sui carburanti sintetici.

Dei cosiddetti e-fuels abbiamo parlato più volte sulle nostre pagine, vi consigliamo ad esempio lo speciale I carburanti sintetici salveranno i motori termici? Beh oggi abbiamo una risposta un po' più marcata ed è "Quasi certamente no". Lo scorso 18 maggio 2022 vi abbiamo raccontato di come l'Europa fosse contraria ad accettare gli e-fuels per il mercato di massa e ora - a pochi giorni dal voto definitivo - l'idea sembra non essere cambiata.

Secondo Transport & Environment, i carburanti sintetici non sarebbero così fondamentali per la riduzione di emissioni di CO2. Guardando all'intero ciclo vitale di un'auto ibrida a carburante sintetico, il risparmio in termini di emissioni sarebbe di appena il 5% rispetto a una tradizionale vettura a benzina. Un margine che evidentemente non merita lo sforzo della Commissione Europea, e non è tutto. L'industria dei combustibili avrebbe ammesso che nel 2035 i combustibili sintetici riuscirebbero ad alimentare appena il 3% dell'intero parco circolante europeo, il 16% nel 2040 e il 50% nel 2050, insomma sarebbe una scalata davvero troppo lenta per avere un impatto concreto nel mondo reale.

A mettere la definitiva pietra tombale è stata Veronica Aneris, direttrice di T&E Italia: "Quest'ultima analisi mette la parola fine sulla presunta viabilità dei carburanti sintetici per la decarbonizzazione di auto e furgoni. I veicoli elettrici a batteria sono pronti oggi, meno costosi, più efficienti e offrono un risparmio di CO2 significativamente maggiore, anche considerando le emissioni di CO2 sull'intero ciclo di vita".

Esiste solo un caso in cui le vetture a carburante sintetico potrebbero effettivamente ridurre il loro impatto ambientale: è necessario che gli e-fuels non siano mescolati a carburanti tradizionali e che vengano prodotti unicamente da fonti rinnovabili. In questo modo le emissioni di CO2 verrebbero ridotte dell'82% sull'intero ciclo vitale, il che è comunque un impatto superiore rispetto a un'auto elettrica alimentata con energia pulita e prodotta in fabbriche decarbonizzate - il vero obiettivo dell'Europa.