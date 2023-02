Solo nuove auto elettriche dal 2035: l'1 marzo l'Italia voterà NO a Bruxelles

Il Governo Italiano continua a essere contrario allo stop alle vendite di nuove auto a benzina, diesel e inquinanti in genere a partire dal 2035: in UE voterà contro la proposta.

Ad annunciarlo è stato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in un comunicato stampa diffuso oggi 28 febbraio 2023. Nel comunicato si legge che, pur essendo comunque favorevole agli obiettivi di decarbonizzazione imposti dall’UE, il Governo Italiano non è d’accordo con la vendita esclusiva delle auto elettriche. Gli obiettivi si possono raggiungere anche tramite “l’utilizzo di carburanti rinnovabili compatibili con i motori termici”, così da evitare sacrifici economici agli italiani considerati dal ministro Gilberto Pichetto Fratin “inattuabili” (chi acquista una vettura termica nel 2034 però potrà continuare a guidarla per i successivi 10-15 anni, nessuno sarà costretto a sostituire la propria vettura ma ok, andiamo avanti)

Ma a quale voto si riferisce il ministro? L’1 marzo 2023 a Bruxelles si terrà una riunione fra tutti gli ambasciatori dei Paesi UE che dovranno votare la proposta di vendere soltanto auto e van non inquinanti (a oggi elettriche a batteria o a idrogeno) a partire dall’1 gennaio 2035. Come vi abbiamo raccontato lo scorso 14 febbraio 2023, l’UE ha dato il suo ok al provvedimento a maggioranza qualificata, per passare in maniera definitiva dunque dovrà essere approvato dal 55% degli Stati che rappresentano almeno il 65% della popolazione europea.

Ricordiamo che le regole legate alle automobili fanno parte del pacchetto Fit for 55, con il quale si punta a ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il 2035 sarà solo un giro di boa verso la piena neutralità del 2050. Come vi abbiamo spiegato nell’articolo Cosa succederà davvero dopo il 2035, i brand sportivi che producono meno di 1.000 auto all’anno potranno continuare a vendere le loro supercar e hypercar, mentre da 1.001 a 10.000 il ban sarà rinviato di un anno.



Qualora l’UE dovesse fare un clamoroso passo indietro, bisognerebbe comunque fronteggiare le scelte dei più grandi produttori automobilistici del mondo che a loro modo hanno già deciso di non produrre più automobili termiche nel giro dei prossimi 10 anni, dunque si potrebbe arrivare al 2035 senza alcun vincolo di legge ma comunque con pochi (o nessun) veicolo a benzina e a diesel disponibile sul mercato. Anche diversi Stati USA hanno scelto il 2035 come data di switch per l’acquisto di nuove auto elettriche (dopo la California anche Washington dice stop alle auto inquinanti), al di là delle scelte comunitarie dunque l’industria potrebbe già aver scelto dove direzionare i propri investimenti.