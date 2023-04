Nuove auto aprile 2023, dalla Renault 5 alla BMW XM: l'elenco delle uscite

Con il mese di aprile 2023 da poco iniziato possiamo andare a scoprire quali sono le nuove auto che verranno commercializzate in Italia nelle prossime quattro settimane e passa. Tanta carne al fuoco fra utilitarie, SUV ed elettriche.

Si comincia con un bolide tedesco, leggasi la BMW XM, SUV plug-in hrybrid con motore V8, che va ad aggiungersi alla già nutrita gamma di sport utility vehicle dell'azienda delle eliche. Occhio anche alla nuova Serie 7, e restando in casa tedesca non potevamo non nominare il restyling della Porsche Cayenne, altro attesissimo modello dagli italiani.

Tante novità anche fra l'elettrico, a cominciare dalla nuova Renault 5 E-Tech Electric, senza dubbio uno dei ritorni più belli sulla scena dell'automotive, e come non menzionare la Mercedes EQE SUV, altra elettrificata della casa della stella.

Arriva in Italia anche una nuova vettura tutta cinese, leggasi l'Aiways U6, SUV Coupé rigorosamente full electric, con un'autonomia di 400 km, una potenza di 217 cavalli e un prezzo di poco superiore ai 40mila euro.

Ci sarà poi spazio per il SUV Compatto Kuga, di casa Ford, che farà la sua comparsa nel BelPaese con un restyling, e occhio anche ad un altro Sport Utility Vehicle molto atteso come la piccola Tiguan di casa Volkswagen.

Infine, direttamente dal Giappone, arriverà in Italia il restyling della Toyota Corolla, nonché la Subaru Solterra, la prima fuoristrada 4X4 totalmente elettrica del glorioso marchio nipponico.

Quello di aprile sarà quindi un altro mese molto ricco per quanto riguarda il panorama automobilistico italiano, anche se in realtà nessuna vettura prodotta nel BelPaese verrà commercializzata. Grande attesa in particolare per la nuova Renault 5, che andrà ad aumentare il parco di EV in vendita (dovrebbe costare 20mila euro di base). Fra le più desiderate anche la BMW XM, ovviamente destinata ad una clientela premium visto il prezzo di listino, 180mila euro.