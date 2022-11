Nuove Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback in versione performance: le più potenti di sempre

Audi è pronta a commercializzare le sue RS 6 e RS 7 più potenti e veloci di sempre: date il benvenuto alle nuove Audi R6 Avant performance e Audi RS 7 Sportback performance, nelle concessionarie italiane dal primo trimestre 2023.

Entrambe le vetture sono dotate del possente motore V8 4.0 TFSI biturbo che arriva a erogare 630 CV, dunque 30 CV in più rispetto alle versioni standard (guidiamo la RS 6 Avanti e la RS 7 in Puglia). La coppia massima inoltre sale da 800 a 850 Nm. Entrambi i modelli scattano da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, ovvero sono 2 decimi più veloci delle vetture da cui derivano.

Il merito è soprattutto dei turbocompressori dalla portata maggiorata e dall'aumento della pressione di sovralimentazione da 2,4 a 2,6 bar, che permettono al V8 4.0 TFSI di erogare 30 CV e 50 Nm in più rispetto alla configurazione standard. Grazie ai rivestimenti insonorizzanti di spessore ridotto, sia nella zona motore che al retrotreno, Audi RS 6 Avant performance e Audi RS 7 Sportback performance promettono un sound ancora più emozionante e un alleggerimento di 8 kg; la Avant infatti raggiunge quota 2.090 kg, la Sportback 2.065 kg.

Scegliendo però i cerchi da 22 pollici di derivazione racing è possibile risparmiare altri 20 kg. Entrambe le vetture avranno il Pacchetto Dynamic di serie, significa che potranno raggiungere i 280 km/h anziché i 250, oltre ad avere lo sterzo integrale dinamico, il differenziale posteriore sportivo e i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser (la tecnologia Audi dal laser agli OLED flessibili). A richiesta si può avere il Pacchetto Dynamic Plus con 305 km/h di velocità massima, impianto di scarico RS e freni carboceramici.

Con i nuovi colori carrozzeria sarà inoltre possibile scegliere fra 16 colorazioni totali, mentre all'interno abbiamo la possibilità di avere i pacchetti design RS in grigio, rosso e su queste performance anche blu. Come detto in apertura verranno consegnate a partire dal primo trimestre del 2023.