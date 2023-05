Nuove Audi A6 e A7 Sportback 2024: tutte le novità del restyling

In attesa di scoprire tutto sull’Audi RS e-tron GT ice race Concept, la casa dei quattro anelli svela le novità che interessano i modelli A6 e A7 Sportback MY 2024. Per le due vetture di Ingolstadt ci sono poche ma significative evoluzioni a livello estetico e di dotazione, con una ridefinizione degli allestimenti ed equipaggiamenti più ricchi.

E partendo proprio dagli allestimenti, a partire dal prossimo giugno i clienti potranno optare per le versioni base, Business, Business Advanced ed S Line per il modello A6, mentre per la A7 Sportback ci sarà soltanto il base e il Business Advanced, mentre i powertrain dovrebbero restare quelli che già conosciamo, dato che la casa non ha fornito notizie specifiche a riguardo.

In termini estetici, le nuove A6 e A7 Sportback presentano una nuova griglia ‘Single Frame’ con trama a nido d’ape ispirata alle versioni più sportive Audi Sport, con cornice cromata nelle versioni inferiori e cromo scura su quelle superiori. I cerchioni da 19 pollici hanno un nuovo design inedito, mentre a livello di tinte carrozzeria si aggiungono alla lista il Bianco Arkona, il Marrone Madeira per tutte le versioni, a cui si aggiungono le tinte Rosso Grenadine e Blu Ascari dedicati alle versioni S più sportive.

Restando sul frontale, col il model year 2024 tutti gli allestimenti verranno equipaggiati con gruppi ottici a LED di serie, che vantano anche una firma luminosa ridisegnata per quanto riguarda le luci diurne. Di serie su tutte le versioni anche il riconoscimento della segnaletica stradale e l’Audi Virtual Cockpit con display da 12,3 pollici.

Infine, restando sugli interni, gli allestimenti S Line offrono un look total black anche per plancia e cielo dell’abitacolo, con rivestimenti di pregio con cuciture a contrasto e pedaliera in alluminio. E prima di chiudere vi ricordiamo che Audi potrebbe essere al lavoro su una RS6 Avant estrema per salutare il V8.