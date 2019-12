Le nuove armi della Aston Martin DB5 di 007 nel teaser di No Time to Die

Ormai è chiaro, il prossimo capitolo della saga di James Bond, 007 No Time to Die, è destinato a regalare forti emozioni agli amanti dell'automotive. Ora una nuova clip mostra un grande ritorno di fiamma, a quanto pare la DB5 non farà solo un cameo: la vedremo di nuovo in funzione con tanto di gadget letali.

L'Aston Martin DB5 originale vista in Goldfinger era già estremamente attrezzata, tra targa rotante, mitragliatori, spara chiodi, fumogeni e —ovviamente— sedili eiettabili. Eppure da questo breve video si intuisce che la DB5 abbia ancora qualche sorpresa da mostrare: questa volta i mitragliatori gatling escono direttamente dai fari anteriori.

Ovviamente non sappiamo ancora in che modo verranno usati, e quale sarà il bersaglio che se la dovrà vedere con la temibile nuova arma dell'Aston.

La DB5 non è l'unica auto protagonista nel prossimo film della saga di James Bond, oltre alle nuove Land Rover Defender (guidate dai cattivi), in No Time to Die compariranno ben quattro diverse Aston Martin: oltre alla DB5, anche la V8 Vantage, l'hypercar Valkyrie e la DBS Super Leggera.

No Time to Die è film con il budget più alto della saga di 007, arriverà nei cinema il prossimo 3 aprile nel Regno Unito. Nei panni dell'Agente con licenza di uccidere ancora una volta Daniel Craig.