Le nuove ambulanze di Dubai? Una Nissan GT-R e una Corvette C7

I servizi di pronto soccorso della metropoli di Dubai ora possono contare su due bolidi senza paragoni. Immaginiamo che rispondere alle emergenze in tempi rapidi sia una esigenza particolarmente sentita in quelle parti, perché i due nuovi veicoli del pronto soccorso di Dubai sono una Nissan GT-R e una Chevrolet Corvette C7.

Una notizia che stupisce, ma non troppo: la flotta delle forze dell'ordine locali include veicoli del calibro dell'Aston Martin One-77, Porsche 918 Spyder e Lamborghini Aventador. Già.

I due nuovi veicoli ovviamente hanno la livrea con i colori e i loghi ufficiali dell'assistenza medica di Dubai, il che è un'aggiunta piuttosto figa.

La Corvette Grand Sport acquistata dai servizi medici di Dubai monta un V8 da 6.2L per un totale di 460CV di potenza, mentre la "collega" Nissan GT-R conta su un V6 3.8L da 550CV e si fa agilmente da 0 a 100 chilometri orari in meno di 3 secondi.

Non sappiamo nulla, invece, sulle eventuali modifiche adottate per rendere questi due veicoli (che normalmente servono scopi di ben altro tipo) adatti all'uso per soccorsi medici. Ovviamente è verosimile che si tratti banalmente di un semplice stunt pubblicitario, e che le due auto sportive non vengano poi effettivamente usate per l'assistenza, ma solamente esposte durante le fiere e gli eventi ufficiali dei servizi medici di Dubai.