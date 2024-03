Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia nel 2025 e 2026, Imparato: 'Non saranno solo elettriche'

In casa Alfa Romeo c’è sicuramente molta curiosità rispetto alla nuova Milano che sarà presentata ad aprile, ma cos’altro ci riserverà il brand del Biscione negli anni a venire? Il CEO Imparato ha anticipato come saranno le nuove Stelvio e Giulia.

Costruite fieramente a Cassino, le due vetture sfrutteranno la piattaforma STLA Large di Stellantis, un pianale pensato principalmente per l’elettrico a 800 V, anche se Imparato ha assicurato: “Saranno anche ibride”. Cassino sarà dunque il primo impianto europeo a usare la piattaforma di nuova generazione, vista per la prima volta sulla nuova Dodge Charger Daytona appena presentata negli USA. Alfa Romeo ha ovviamente personalizzato il pianale per Stelvio e Giulia, che avranno anche altre due piattaforme digitali avanzate, STLA Brain e STLA SmartCockpit per la gestione dell’infotainment e del quadro strumenti.

STLA Brain sarà sostanzialmente “il cervello” delle nuove Stelvio e Giulia, che di fatto saranno come smartphone grazie ai servizi di cloud computing di Amazon: smart, piene di app e con la possibilità di aggiornarsi OTA proprio come si fa con i telefoni. Imparato ha lasciato intendere che Alfa Romeo punterà anche su servizi digitali e abbonamenti “per accrescere fatturato e utili”. Non ci saranno però “sprechi”: Imparato ha confermato che arriveranno solo funzioni utili, “non introdurremo funzioni che nessuno usa e che nel 90% dei casi non vengono utilizzate”.



Dopo queste dichiarazioni la curiosità di vedere i due nuovi modelli è schizzata alle stell, ma quando li vedremo davvero? L’anteprima mondiale di nuova Alfa Romeo Stelvio è fissata per il 2025, per la Giulia invece ci vorrà il 2026. Nel 2027 invece la rivoluzione definitiva, con un’offerta 100% elettrica.