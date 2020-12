Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Veloce Ti: tutte le novità 2021

In casa Alfa Romeo è tempo di novità. Sono infatti partiti gli ordini della gamma MY21 di Giulia e Stelvio con motori più efficienti e omologati secondo la normativa E6d-Final, inoltre debuttano le nuove Giulia e Stelvio Veloce Ti.

Un allestimento top di gamma che porta all’estremo la fusione di performance e stile, con un nuovo paraurti posteriore con skid-plate specifico, body kit in tinta carrozzeria e palette del cambio automatico in alluminio solidali al piantone dello sterzo. Giulia Veloce Ti inoltre si fa riconoscere per via di paraurti specifici, minigonne e spoiler in carbonio, Stelvio Veloce Ti invece vanta cerchi in lega da 21” a cinque fori con finitura brunita, con gli interni che riprendono quelli delle versioni Quadrifoglio - con sedili sportivi in pelle e Alcantara.



Passando ai motori, Giulia e Stelvio Veloce Ti montano un propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV oppure un motore 2.2 Turbo diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. I motori sono 4 cilindri e costruiti interamente in alluminio, con l’albero di trasmissione in carbonio. Numerosi poi i sistemi di assistenza alla guida, raccolti sotto la definizione Guida autonoma di livello 2, uniti alla presenza degli Alfa Connect Services, da My Assistant a My Wi-Fi. Contiamo di darvi i prezzi ufficiali appena possibile.