Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: look rinnovato e più potenza

Sul finire del 2022 Alfa Romeo ha svelato il restyling di Giulia e Stelvio, e quelle novità arrivano oggi sull’allestimento Quadrifoglio per entrambi i modelli che diventano anche più potenti ed esclusivi grazie ad una versione di lancio in edizione limitata che celebra i 100 anni dalla prima apparizione del quadrifoglio sulle auto del biscione.

In termini estetici le novità più importanti riguardano la presenza dei nuovi gruppi ottici anteriori LED Matrix che hanno un disegno ispirato ai tre elementi introdotti con l’Alfa Romeo Tonale. La carrozzeria può essere scelta in tre colorazioni, ovvero Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano, e tutte le tinte faranno contrasto con la fibra di carbonio a vista degli specchietti e della griglia frontale. Inoltre le Quadrifoglio sfoggiano pinze dei freni dorate, nascoste dai cerchioni in tinta nera con cinque aperture circolari, che misurano 19 e 21 pollici rispettivamente per Giulia e Stelvio.

Esattamente come per le versioni standard, il restyling delle Quadrifoglio porta con sé i rinnovamenti dell’abitacolo, a partire dalla strumentazione digitale con schermo da 12,3 pollici, che aggiunge una quarta modalità di visualizzazione, la ‘Race’, che mette il contagiri al centro della scena. L’infotainment resta il medesimo, con display da 8,8 pollici, ma l’abitacolo si arricchisce di rivestimenti di pregio, come le cuciture dorate, l’Alcantara sui sedili e in alcune zone del volante e tanta fibra di carbonio.

Sotto al cofano invece, sale la potenza per le versioni speciali di lancio Quadrifoglio 100° Anniversario, che arrivano a toccare i 520 CV di potenza (10 CV in più rispetto alla Quadrifoglio standard) dallo stesso motore V6 da 2.9 litri che ben conosciamo. Le Quadrifoglio 100° Anniversario saranno delle edizioni limitate in soli 100 esemplari (per ogni modello) che celebrano appunto i 100 anni dalla prima apparizione della piantina portafortuna avvenuta nel 1923 sull’Alfa Romeo RL che vinse la Targa Florio con Ugo Sivocci, e per l’occasione sfoggeranno una speciale targhetta commemorativa dorata.