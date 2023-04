Nuova ZTL a Roma: stangata per Euro 3 benzina ed Euro 4 diesel

A Roma è iniziata l’installazione dei nuovi varchi che rimodelleranno la zona ZTL Fascia Verde. Il piano, annunciato nel novembre 2022, prevede 51 nuovi varchi e renderà Roma la città con la più grande ZTL in Europa, superando in dimensioni quella di Londra.

L’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha dichiarato che l’obiettivo è quello di “tutelare la salute e migliorare la qualità di vita dei cittadini”. All’interno della nuova ZTL saranno mantenuti i divieti esistenti, le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 1, 2 e 3 diesel non potranno né transitare né essere parcheggiate all’interno del perimetro delimitato. La novità, amara per molti cittadini romani, è rappresentata dai limiti che saranno applicati nel prossimo futuro: da novembre 2023 il limite sarà esteso ai diesel Euro 4, mentre nel novembre 2024 anche gli Euro 3 benzina non potranno più entrare nella Fascia Verde.

I lavori, che si concluderanno a ottobre 2023, sono partiti con l’installazione dei varchi su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, e proseguiranno lungo l’asse di viale Togliatti, direzione via Casilina. A breve è previsto l’avvio delle attività sui quadranti Laurentina - Via del Serafico, Via del Tintoretto - e Montesacro - Via Lampedusa e Viale Adriatico. Il rispetto delle regole sarà garantito dall’uso massiccio di mezzi tecnologici: da novembre 2023 ogni varco sarà controllato da telecamere e saranno effettuati numerosi controlli, da parte della polizia municipale, sui veicoli in sosta all’interno della Fascia Verde.

Eugenio Patanè, intervistato a novembre da La Repubblica, aveva dichiarato sull’argomento che “siamo già al lavoro per lanciare un incentivo 'puro', ossia che proponga forti sconti sul car sharing e tessere gratuite per mezzi pubblici a chi rottama senza comprare nessun'auto un veicolo Euro 0, 1 e 2 se benzina o fino a Euro 3 se diesel”.

Roma si proietta verso il futuro della mobilità ma rischia così di lasciare a piedi, letteralmente, i suoi cittadini. Sarà importante comprendere l'entità e la concretezza degli incentivi che verranno proposti. Un altro tema delicato per il futuro delle città italiane è il limite di 30 km/h: Milano adotterà la zona 30 dal 1 gennaio 2024. (immagine di copertina: Comune di Roma)