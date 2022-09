Nuova Zero DSR/X 2023: è la prima moto elettrica long range al mondo

Zero Motorcycles è diventato in pochi anni un marchio di riferimento nel settore delle moto elettriche. Senza esagerare potremmo definire l'azienda come la Tesla delle due ruote, anche per via di uno spiccato vantaggio tecnologico sulla concorrenza. Ebbene Zero ha appena presentato la DSR/X, prima moto elettrica "Long Range" al mondo.

Arriverà all'interno della line-up 2023 di Zero Motorcycles ed è una moto pensata appositamente per le avventure e i lunghi viaggi. A bordo troviamo il nuovo sistema operativo Cypher III+ di Zero ed è anche la prima moto elettrica a sfruttare la suite di assistenza alla guida Motorcycle Stability Controls (MCS) di Bosch - con potenzialità off-road. Il motore ZF75-10 è stato leggermente modificato rispetto a quello montato su altri modelli della casa, ad esempio la coppia è stata aumentata di circa il 20%, arrivando ora a 225 Nm. Questo ha costretto Zero a limitare leggermente la velocità massima, nulla di preoccupante però: da 200 km/h siamo arrivati a un massimo di 180 km/h.

Poiché si tratta di una moto pronta a tutto, Zero ha aumentato lo spessore della cinghia Gates da 20 mm a 25 mm per avere una forza doppia rispetto alla SR/F e alla SR/S. Ma parliamo di autonomia, vero fiore all'occhiello di questo prodotto: la batteria Z-Force da 17,3 kWh promette un range cittadino di 290 km e 137 km in autostrada. A oggi non esiste un metodo scientifico per calcolare l'autonomia su tracciati off-road, i piloti che hanno testato la DSR/X su vari terreni sterrati però hanno calcolato un range compreso fra i 249 e i 322 km.

Il caricatore di bordo può immagazzinare 6,6 kW di potenza tramite colonnine AC, in circa 2 ore abbiamo dunque la batteria dallo 0% all'80%. Scegliendo il caricatore opzionale più potente possiamo ricaricare per intero la moto in un'ora, sempre presso le colonnine AC di Tipo 2. Il peso della moto è pari a 247 kg, mentre il suo prezzo - almeno negli USA - parte da 24.495 dollari. Aspettiamo nuove indicazioni per l'Italia.

Ricordiamo che a fine 2021 Zero ha lanciato la nuova SR elettrica.