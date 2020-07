Nuova Yamaha YDX MORO, la bici elettrica Full Suspension con motore PW-X2

Il mercato delle biciclette elettriche è forse uno dei più dinamici del momento e molti grandi brand, come Peugeot ad esempio che ha lanciato 6 nuove eBike, stanno presentando nuovi modelli. Oggi tocca a Yamaha con una Full Suspension nuova di zecca - elettrica ovviamente.

Si chiama Yamaha YDX MORO ed è una mtb a pedalata assistita pensata soprattutto per l'uso in montagna e su strade sterrate. Il motore è una drive unit PW-X2, propulsore di nuova generazione realizzato proprio da Yamaha, compatto e leggero, da 250 W (dunque compatibile con le leggi di omologazione europee) e con 80 Nm di coppia massima.

Raggiunge i 25 km/h (negli USA 32 km/h) e ha cinque modalità di assistenza - compresa la EXPW capace di ben 170 RPM per le sezioni più impervie e tecniche. Lungo il tubo trova poi alloggiamento una batteria da 500 Wh, anche se Yamaha non ha pubblicato un'autonomia stimata. Al momento l'uscita della Yamaha YDX MORO sembra prevista solo sul mercato americano, il cui prezzo potrebbe attestarsi al di sotto dei 4.000 dollari nella variante di partenza, speriamo però di vederla presto anche in Europa - viste le caratteristiche del motore sarebbe un peccato non averla. Per conoscere il listino e le date di uscita worldwide dovremo attendere le prossime settimane.