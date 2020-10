Nuova Yamaha MT-09 2021 Hyper Naked: tutte le novità

Gli appassionati più incalliti ricorderanno certamente l’arrivo sul mercato dell’originale Yamaha MT-09, che fu decisamente travolgente. Ebbene quella tradizione oggi si aggiorna, un po’ a sorpresa dobbiamo dire: ecco a voi la nuova Yamaha MT-09 Hyper Naked.

La linea Hyper Naked di Yamaha ha modelli per tutti i gusti, 8 per la precisione, dai 125 cc ai 1.000 cc. La MT-09 2021 però si fa notare per via di specifiche di alto livello, più potenza e più leggerezza. Di serie è dotata di una tecnologia di controllo elettronica e di un equipaggiamento di prima classe, a supporto del motore CP3 EU5 da 889 cc di nuova concezione.



Più leggero di 700 grammi rispetto al precedente modello da 847 cc, il nuovo propulsore è in grado di erogare 119 CV a 10.000 giri/min, con una coppia massima di 90 Nm e un picco raggiungibile a soli 7.000 giri/min, 1.400 giri in meno sulla scala del regime. A completare il pacchetto abbiamo poi nuovi sistemi di aspirazione e scarico, trasmissione ottimizzata e frizione A&S migliorata, con un telaio Deltabox in alluminio pressofuso - leggero, resistente e agile.



In basso, in galleria, potete vedere tutte le caratteristiche principali. La nuova MT-09 sarà disponibile nei colori Storm Fluo, Icon Blue e Tech Black, con consegne previste a partire da marzo 2021.



Vi ricordiamo inoltre, visto che ci piace tanto la mobilità elettrica, che Yamaha è impegnata in diversi progetti: ha lanciato nuovi motori a zero emissioni per auto e moto ed è in prima linea nel mercato dei motori per bici elettriche. Ne vedremo delle belle.