Nuova Xpeng P7, l'anti Tesla con 706 km di autonomia e Guida Autonoma NVIDIA

La Cina è il più grande mercato al mondo di veicoli elettrici, non a caso esistono decine di compagnie differenti che hanno deciso di investire in questo settore. A guidare la rivoluzione c'è certamente BYD, non bisogna però sottovalutare Xpeng Motors che ha appena lanciato la berlina P7.

Si tratta di una vettura elettrica che coniuga eleganza e sportività, da poche ore disponibile ufficialmente in Cina in 3 versioni e 8 possibili configurazioni. Le prime consegne sono previste a giugno e i prezzi sembrano compresi fra i 229.900 e i 349.900 RMB (al cambio attuale 29.954 e 45.589 euro). Una berlina da non sottovalutare assolutamente, a oggi è infatti la BEV con la migliore autonomia del mercato cinese, ben 38 km in più rispetto alla Tesla Model 3 Long Range di Elon Musk.

Sulla carta abbiamo infatti un'autonomia di ben 706 km nella variante Super Long Range secondo lo standard NEDC, con la Model 3 LR ferma a 668 - dati che in WLTP sarebbero un tantino inferiori, in Italia ad esempio la stessa Model 3 LR è data a 560 km. La Xpeng P7 però si fa notare anche per essere pronta alla Guida Autonoma di Livello 3 grazie al suo software XPILOT 3.0 opzionale, che funziona grazie ad hardware NVIDIA DRIVE Xavier, un processore progettato appositamente per la guida autonoma.

La nuova berlina alimentata a batteria offre anche prestazioni di tutto rispetto, con la variante 4WD High Performance che accelera da 0 a 100 km in 4,3 secondi, con un'autonomia stimata al di sopra dei 600 km. La variante a singolo motore, a trazione posteriore, offre 263 CV di potenza, mentre la più potente 4WD monta un motore aggiuntivo all'anteriore da ulteriori 161 CV. Le Tesla sono di sicuro più potenti ma chissà che Elon Musk non sia un tantino intimidito...