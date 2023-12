Nuova Xiaomi SU7, l'auto elettrica con chip Snapdragon e HyperOS

Tesla è arrivata nel mondo automotive impattando come un meteorite dallo Spazio, cambiando alla radice l’industria. Elon Musk ha ad esempio investito in macchinari Giga Press per stampare in un colpo solo l’intero telaio della Model Y. Xiaomi utilizzerà il GigaCasting anche per la SU7: scopriamo le tecnologie chiave dell’auto.

La tecnica del GigaCasting ha conquistato anche Toyota e molto probabilmente diventerà uno standard industriale negli anni a venire. Anche Xiaomi ha scelto questa modalità di costruzione (chiamandola HyperCasting) per la sua nuova SU7, auto elettrica new gen che sarà presto lanciata sul mercato cinese (e prossimamente mondiale).

La SU7 avrà poi capacità di guida autonoma avanzata, riuscirà ad esempio a parcheggiarsi in autonomia con precisione millimetrica e a scandagliare l’ambiente circostante fino a 160 metri. L’intelligenza artificiale è stata addestrata anche a riconoscere con precisione ostacoli di ogni tipo, riproducendoli in 3D sullo schermo del veicolo. Quasi superfluo aggiungere che l’obiettivo di Xiaomi è offrire al proprio pubblico qualcosa di molto simile al Full Self Driving di Tesla, con la vettura in grado di guidare da sola anche in ambienti urbani con traffico, pedoni e intersezioni.

La SU7 sarà anche in grado di trovare in autonomia un parcheggio all’interno di un garage multipiano, intervenendo nel caso in cui la strada sia bloccata da altri veicoli. Tutte queste funzionalità saranno incluse nella grande suite chiamata Xiaomi Pilot, che funziona grazie alla tecnologia NVIDIA e comprende anche un grande scanner LiDAR nella parte frontale della vettura.

La Xiaomi SU7 offrirà poi un largo schermo da 16,1” montato orizzontalmente, mentre al di là dello sterzo avremo un HUD da 56” di grandezza (simulata) con 13.000 nit di luminosità. Come se questo non bastasse, il quadro strumenti potrà contare su una dashboard rotante, pronta a nascondersi all’occorrenza a macchina spenta. Il cuore dell’intero hardware della Xiaomi SU7 sarà un potente piattaforma Snapdragon 8295 con una GPU Adreno da 3.1 TFLOPS. A livello software invece avremo lo Xiaomi HyperOS (Xiaomi HyperOS sempre più vicino: il logo), un sistema operativo che può lavorare su diversi dispositivi a marchio Xiaomi.

Parlando di dimensioni, la nuova Xiaomi SU7 sarà simile alla nuova BMW i5, con 4.997 mm di lunghezza e 3.000 mm di passo, 1.963 mm di larghezza e 1.440 mm di altezza. I designer del colosso tech hanno lavorato per ottenere un coefficiente aerodinamico di appena 0,195, uno dei più bassi del mercato elettrico attuale (la nuova Hyundai IONIQ 6 arriva a 0,21). La vettura presenta anche uno spoiler posteriore motorizzato che aumenta la tenuta di strada.

Parlando di bagagliaio, pur essendo una berlina ci mette a disposizione 517 litri di spazio al posteriore con 105 litri all’anteriore, mentre Model S e Taycan offrono rispettivamente 89 e 84 litri. Xiaomi ha dunque studiato alla perfezione l’attuale mercato elettrico e ha lavorato per creare prodotti dalle caratteristiche anche migliori rispetto ad alcuni modelli cardine come la Tesla Model S o la Porsche Taycan. Al momento, come prassi, Xiaomi vuole attaccare la fascia alta del mercato, speriamo però di vedere prossimamente anche modelli più compatti dal prezzo accessibile.

Nel nostro prossimo articolo: le principali caratteristiche tecniche della Xiaomi SU7, dalla potenza all'autonomia. Ricordiamo che la società ha presentato anche quattro nuovi motori elettrici di nuova generazione per sfidare Tesla.