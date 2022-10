Nuova XEV YOYO 2023 a Parigi: tutte le novità della piccola elettrica torinese

Parigi apre le porte a un nuovo Salone Internazionale dell'Automobile dal 17 al 23 ottobre 2022, oggi infatti si aprono le danze per le nuove presentazioni. Stellantis ha già mostrato il Jeep Avenger elettrico, in questo articolo invece ci occupiamo della XEV YOYO 2023.

Potrebbe sembrare un nome cinese, invece XEV è un'azienda italianissima con sede a Torino. Si è fatta conoscere per via della sua micro-car elettrica YOYO che ora si aggiorna al 2023. Questo nuovo Model Year presenta un collaudato sistema di Battery Swapping (con la batteria che si può cambiare al volo in pochi secondi) e un'avanzata tecnologia di Guida Autonoma (anche se sotto forma di prototipo). Lanciata nel maggio del 2021 (la XEV YOYO si può ordinare dal 1 maggio 2021), la XEV YOYO è partita dall'Italia e oggi viene venduta in 15 Paesi EMEA, oltre che in Asia e in Sud America.



La YOYO 2023 è arrivata a Parigi con due nuovi colori, Crushed Mint da ora in vendita, e Olive Stone, edizione speciale realizzata appositamente per il Salone. Inoltre ha mostrato alla stampa l'ultimo modello di cabinet per lo swapping delle batterie, ora più smart ed efficiente dal punto di vista energetico. Questo servizio (che NIO ha fatto in grande per le automobili elettriche) è possibile grazie a una partnership con Eni, che offre i cabinet di swapping presso i suoi distributori. In alcune stazioni è già possibile trovare il cabinet di nuova generazione, in particolare utilizzato per le YOYO della flotta Enjoy, prossimamente però arriverà anche per i privati.

Arriviamo così a parlare della YOYO a Guida Autonoma, un progetto realizzato in collaborazione con Teoresi, società d’ingegneria torinese specializzata in tecnologia all’avanguardia per l’automotive. Il prototipo di YOYO Autonomy mostrato a Parigi si sposta senza conducente, si potrà muovere in autonomia nel traffico cittadino dialogando con infrastrutture e servizi, compreso quello per il Battery Swapping.