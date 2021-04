Ecco la nuova VW Polo: la compatta riceve un'iniezione di tecnologia e la guida autonoma

Volkswagen ha appena rivelato al pubblico l'aggiornamento della sua vettura cittadina compatta. La nuova Polo si lancia nel 2021 con una bella iniezione di tecnologia, con la guida autonoma di Livello 2 e, ovviamente, con dei sensibili ritocchi estetici.

Nel corso della presentazione abbiamo avuto modo di ascoltare le parole di Marco Pavone, leader dell'exterior design Volkswagen:"E' molto importante avere una tale relazione col linguaggio estetico della Golf 8, poiché fa sembrare l'auto chiaramente più ampia e facilmente riconoscibile."

E' totalmente comprensibile l'intenzione di unificare e rendere comuni le soluzioni estetiche dei modelli proprietari, e in tal senso notiamo l'introduzione di nuovi fari a LED i quali attraversano il muso della Polo in tutta la sua lunghezza, interrotti nella loro corsa soltanto dal badge "VW". Anche i fari posteriori sono stati rivisti nella loro forma, mentre troviamo molto piacevole la nuova scritta "POLO" a caratteri squadrati al centro del paraurti posteriore.

Oltre allo stile, Volkswagen ha pensato anche alla tecnologia. La Polo aggiornata gode adesso dell'optional Travel Assist, il quale garantisce una guida autonoma di Livello 2 con tanto di cruise control adattivo e lane keeping assistance disponibile fino ai 130 km/h.

Dentro l'abitacolo invece fa il suo esordio un display per l'infotainment da 6,5 pollici assolutamente di serie, anche se i clienti più esigenti potranno scegliere un'unità da 9,2 pollici. Anche il quadro strumenti si digitalizza, ed è infatti rappresentato da un secondo display da 8,0 pollici.

Le motorizzazioni restano al contempo invariate, andando ad offrire ai consumatori una potenza compresa fra gli 80 e i 110 cavalli, ma fa particolarmente piacere la presenza di un cambio automatico a doppia frizione come optional.

Per il momento il brand di Wolfsburg non si è ancora sbilanciato sulle percorrenze per chilometro con un litro di carburante e su altri dettagli tecnici, ma nei prossimi giorni vedremo di certo aggiornamenti in merito. Riguardo data di lancio e prezzo, la nuova Polo arriverà sul mercato nel Q3 2021 con uno scalino d'ingresso di circa 19.000 euro.



Di recente Volkswagen si è data alla pazza gioia con le presentazioni, poiché oltre alla presentazione della Polo ha diffuso la prima immagine di un futuro monovolume, ha mostrato a tutti il suo ID.6 elettrico e ha condiviso i primi dettagli sull'irresistibile VW ID.Buzz.