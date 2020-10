La nuova VW Golf R sta per arrivare, ecco il primo teaser

Volkswagen ha deciso, nel corso della giornata odierna, di rilasciare nuove informazioni inerenti la sua attesissima VW Golf R. Attraverso una brevissima clip e una immagine, entrambe visibili in fondo alla pagina, possiamo notare qualche dettaglio interessante.

Tanner Foust, pilota ed ex presentatore di Top Gear America, ha provveduto a condividere su Twitter un video teaser, che indica la data di presentazione della Golf R: sarà il prossimo 4 novembre 2020. Per nostra sfortuna nei 15 secondi del teaser non viene mostrato quasi nulla se si tralasciano i fari anteriori, i quali tra l'altro sono molto simili a quelli impiegati per la Golf GTI e altre varianti della popolare hatchback.

Un'immagine condivisa successivamente però ci ha consentito di dare un'occhiata a parte del posteriore della berlina, dove il nuovo logo "R" si posiziona appena sotto quello Volkswagen. In alto invece fa la sua comparsa un piccolo alettone, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poter vedere la macchina nel suo complesso: mancano pochissimi giorni.

A ogni modo, basandoci sui numerosi prototipi di Golf R avvistati in giro in fase di test, possiamo esser quasi certi di un look leggermente più aggressivo se comparato a quello della Golf standard e anche a quello della GTI di precedente generazione. Riguardo la potenza invece le voci di corridoio parlano di due versioni differenti di Golf R. Quella base produrrebbe 332 cavalli di potenza, mentre sarebbe in programma una variante ancora più prestante, denominata Golf R Plus, che potrebbe scaricare sull'asfalto all'incirca 400 cavalli di potenza. Speriamo inoltre sia data per scontata la reintroduzione di un sistema di trazione integrale, magari abbinato a un cambio a doppia frizione.

Nel frattempo la casa automobilistica tedesca spinge tantissimo anche sull'elettrificazione della propria gamma. Da questo punto di vista, nonostante una partenza problematica, la Volkswagen ID.3 ha ottenuto un enorme apprezzamento da parte dei consumatori europei, e ha dominato un mercato norvegese da sempre schierato con la Tesla Model 3. La berlina elettrica si è fatta infine notare anche in termini di sicurezza: ha appena ottenuto cinque stelle Euro NCAP.