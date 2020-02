Nuove Volvo S90 e V90, mild hybrid e con impianto audio con cancellazione del rumore

Volvo ha aggiornato la sua berlina S90 e le station wagon V90/V90 Cross Country. Al di là del nuovo design esterno, debutta sulla gamma un avanzato impianto audio Bowers & Wilkins.

Ovviamente le novità non si fermano qui, anzi: fra le motorizzazioni troviamo i nuovi propulsori mild hybrid con tecnologia a 48 Volt sviluppata direttamente da Volvo, oggi disponibili su tutta la gamma del brand. A livello di design abbiamo nuovi fendinebbia, uno spoiler dal profilo rinnovato, un paraurti anteriore più basso. Del tutto ridisegnata la linea dei gruppi ottici posteriori, con indicatori di direzione sequenziali e luci Full LED.



Il sistema audio Bowers & Wilkins citato in apertura garantisce la soppressione automatica del rumore nell'abitacolo e una nuova impostazione che emula effetti acustici da jazz club. Tornando alla tecnologia mild hybrid, questa consente di abbattere sia il consumo di carburante (fino al 15% in meno) che le emissioni di CO2 grazie (anche) al recupero dell'energia cinetica in fase di frenata.



Se sommiamo questi nuovi modelli mild hybrid a quelli ibridi plug-in e 100% elettrici di Volvo, possiamo affermare come il marchio svedese abbia ormai un mezzo elettrificato per ogni esigenza, per qualsiasi tipo di utente. Ora aspettiamo solo di conoscere i prezzi italiani delle nuove S90.