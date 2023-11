Nuova Volvo S60, la prima immagine della futura berlina 100% elettrica

Volvo ha intenzione di divenire un marchio full elettrico entro il 2030(potrebbe riuscirci già nel 2028). Il prossimo anno verrà lanciato il nuovo SUV della famiglia, Volvo EX60, affiancando la XC60. Nel 2026 invece sarà la volta della Volvo ES60, una berlina elettrica che sostituirà la S60, con un design più dinamico e moderno.

Volvo eliminerà i motori diesel dal suo catalogo e introdurrà sei modelli plug-in entro i prossimi quattro anni. Questo cambiamento è accompagnato da una modifica dei nomi, con l'aggiunta di una "E" per indicare la propulsione elettrica. La Volvo ES60 si troverà a competere con modelli come Audi A5, BMW i4, Tesla Model 3 e la futura Mercedes CLA elettrica.

Mentre la station wagon sembra perdere terreno in alcuni brand, Volvo ha registrato i nomi EV40, EV60 ed EV90, indicando una possibile continuazione di questo formato adattato alla propulsione elettrica. Le station wagon V60 Cross Country e V90 Cross Country diventeranno elettriche con i nomi Volvo EXC60 ed EXC90 (la nuova Volvo EX 30 è da poco disponibile in Italia).

Inoltre, potrebbe essere prevista una versione più compatta, la Volvo EXC40, seguendo la tendenza verso station wagon dalle sembianze di SUV. In questo scenario, la Volvo ES60 dovrà trovare il suo posto in un ecosistema automobilistico in continua evoluzione e che si fa sempre più affollato.