Nuova Volvo EX30 con Snapdragon Cockpit: Android Automotive naviga in 5G

Il prossimo 7 giugno 2023 Volvo svelerà finalmente alla stampa e al pubblico la sua nuova EX30, SUV totalmente elettrico di cui - tecnicamente - sappiamo ancora poco ma che di sicuro offrirà una piattaforma di infotainment con Snapdragon Cockpit.

Sul fronte del design, nulla all'interno di nuova Volvo EX30 è lasciato al caso. Tutto è studiato nei particolari per offrire sicurezza e comfort ai massimi livelli. Ad aumentare il senso di benessere ci saranno anche le piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, Inc. In fase di guida il conducente potrà concentrarsi su un unico schermo, senza altre distrazioni, inoltre il suono arriverà da una soundbar che copre l'intera larghezza della plancia - la prima di questo genere all'interno di una vettura. Per avere le massime prestazioni potremo abbinare questa soundbar al sistema audio di fascia alta firmato Harman Kardon, che promette una qualità del suono eccezionale.

Come dicevamo poco sopra, tutto si potrà gestire attraverso un unico schermo centrale da 12,3 pollici posizionato al centro della plancia. La scelta di implementare un solo schermo permette di avere una grande sensazione di spazio attorno al guidatore, oltre a garantire un discreto risparmio sui materiali. Android Automotive di Google inoltre è integrato: potete avere nativamente Google Maps e tante altre app di Google Play. Inoltre la EX30 sarà il primo modello Volvo dotato di Apple CarPlay wireless. L'infotainment della vettura sarà inoltre dotato di 5G, un sistema ultra veloce potenziato - come ricordato sopra - dallo Snapdragon Cockpit (anche la Volvo EX90 ha un sistema con Snapdragon Cockpit). Non vediamo l'ora di saperne di più il prossimo 7 giugno 2023.