Nuova Volvo EM90, ufficiale il luxury van elettrico con 740 km di autonomia

Ecco la nuova Volvo EM90, la casa svedese ha presentato ufficialmente l'atteso suv di lusso completamente elettrico. Oltre a offrire molto spazio, questa monovolume è progettata per amplificare l'appeal di Volvo Cars e soddisfare le crescenti dei nuovi clienti in tutto il mondo.

Dopo il successo del lancio del SUV compatto completamente elettrico EX30 all'inizio di quest'anno (e che da poco è disponibile in Italia), EM90 segna un'ulteriore passo in avanti verso l'ampliamento della gamma Volvo.

Nel comunicato ufficiale Volvo ha sottolineato che "EX30 e l'EM90 svolgeranno un ruolo chiave nel raggiungere nuovi segmenti di pubblico, ampliare la nostra presenza nel mercato automobilistico globale e generare volumi di vendita più redditizi". Inoltre 'importanza delle monovolume (con un focus orientato verso il mercato cinese), è il chiaro segnale che il brand intende diventare un punto di riferimento nei maggiori mercati mondiali per questo segmento.

Il CEO di Volvo Cars, Jim Rowan, sottolinea che, con l'EM90, l'azienda unisce la tradizione e il primato in materia di sicurezza nel nuovo segmento delle monovolume elettriche. La vettura si ispira alla lunga tradizione di versatilità di Volvo, evidenziata dalla storica Duett del 1953, che ha influenzato anche la progettazione dell'EM90.

Vi abbiamo parlato nel dettagli di Volvo EM90 in un precedente articolo, dove abbiamo anche evidenziato le sue grandi potenzialità: non solo in termini di "esperienza premium" in quello che potremmo definire un vero e proprio "salotto a 4 ruote", ma anche per l'autonomia dichiarata.