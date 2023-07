Nuova Volkswagen Touareg R eHybrid: partono gli ordini del SUV tech da 462 CV

Volkswagen ha ufficialmente aperto le prenotazioni in Italia per la nuova Touareg R eHybrid, top di gamma del modello recentemente rinnovato. Fiore all’occhiello dell’allestimento è il sistema di trazione ibrido plug-in, il più potente nell’intera gamma Volkswagen.

La nuova Touareg R eHybrid si distingue dalle sue sorelle minori grazie a una serie di dettagli estetici esclusivi, come gli inserti scuri del paraurti anteriore, i terminali di scarico neri e le pinze freno blu con logo R. Questo lussuoso SUV è spinto da un sei cilindri a benzina da 3,0 litri, che lavora in tandem con un motore elettrico; la potenza complessiva è di 462 CV, con una coppia massima di 700 Nm.



Grazie a questo sistema ibrido, la Touareg R eHybrid è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. La potenza è nulla senza controllo, quindi la casa di Wolfsburg ha rinnovato la configurazione delle sospensioni, garantendo maggiore stabilità e precisione di guida in ogni condizione. Sono presenti numerose innovazioni tecnologiche, a partire dal rinnovato Innovision Cockpit, che include un ampio display touchscreen da 15 pollici. I nuovi fari IQ.LIGHT Matrix HD sono composti da oltre 38.000 LED interattivi che proiettano un tappeto luminoso sulla corsia di guida, migliorando la sicurezza durante la guida notturna.



La Volkswagen Touareg R eHybrid è equipaggiata con cerchi in lega da 21 pollici, o 22 pollici su richiesta, e viene offerta nei colori Lapiz Blue metallizzato - la tradizionale vernice delle vetture “R” di Volkswagen - e Silicon Grey opaco. I prezzi di listino partono da 105.200 euro, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. Ricordiamo infine, se 462 CV appaiono troppi per i vostri gusti, che la gamma Touareg parte da 69.200 euro.