Nuova Volkswagen Touareg 2024: più tecnologia e design più affilato

Volkswagen ha aggiornato la terza generazione del suo SUV Touareg, che ora è pronto ad affrontare in maniera più distesa il futuro. Diverse infatti le novità tecnologiche della vettura a partire dai fari opzionali IQ.LIGHT HD Matrix che sagomano costantemente il fascio di luce.

Un sistema di illuminazione totalmente rinnovato che permette sostanzialmente di avere gli abbaglianti sempre attivi senza nuocere gli altri utenti della strada. I LED interattivi infatti ritagliano il fascio di luce in base al traffico, sia rispetto ai veicoli che ci precedono che quelli che vengono in senso contrario. Il tutto avviene con una precisione maggiore rispetto al passato per una migliore visibilità al volante.

Le novità riguardano anche il design, con piccole migliorie sia all'esterno che all'interno. La fascia frontale esterna è stata ridisegnata, lo stesso è accaduto al retro che ora è più accattivante con una striscia continua a LED che coinvolge anche il logo Volkswagen - che per la prima volta si illumina di rosso. Il marchio tedesco ha anche aggiornato le sospensioni della Touareg, che di serie presenta ora un nuovo sensore di carico che lavora in simbiosi con sospensioni e sistema ESC per aumentare la stabilità in ogni condizione.

Internamente abbiamo l'Innovision Cockpit formato da un quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment hi-end Discover Pro Max. Anche le porte USB-C sono state aggiornate e ora sono in grado di erogare fino a 45 W di potenza rispetto ai 15 W precedenti - dunque è possibile anche ricaricare un laptop. Ovviamente lato guida autonoma troviamo una suite completa di sistemi attivi e passivi, fra i più importanti segnaliamo il Travel Assist, ormai marchio di fabbrica di Volkswagen, il Park Assist Plus con controllo remoto via app, il Trailer Assist per il trasporto di un carrello/roulotte, il Night Vision che ci assiste durante le ore notturne.

Cinque le motorizzazioni disponibili su nuova Touareg: oltre a una soluzione turbo benzina ne abbiamo due turbodiesel e due Plug-in Hybrid. Tutti i motori della gamma sono associati alla trazione integrale 4MOTION e a un cambio automatico a 8 rapporti. In Germania i prezzi di nuova Volkswagen Touareg partiranno da 69.200 euro, per la Elegance si partirà da 75.070 euro, mentre per la R-Line ci vorranno 79.660 euro. Ci sarà anche una top di gamma chiamata Touareg R eHybrid sviluppata da Volkswagen R da 93.870 euro.

Se il Touareg è troppo grande per voi, c'è sempre la speciale Volkswagen Polo GTI Edition 25 in edizione limitata.