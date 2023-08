Nuova Volkswagen Tiguan: ecco a sorpresa le prime foto ufficiali e il video

La nuova Volkswagen Tiguan è stata avvistata per le strade durante una sessione di riprese pubblicitarie. Dalle precedenti notizie che avevamo riportato sulla Tiguan, avevamo ancora dei dubbi sul suo design, tuttavia ora possiamo una volta per tutte notare chiaramente che lo stile del veicolo subirà un'evoluzione significativa.

La prossima generazione della Volkswagen Tiguan potrebbe sorprendere notevolmente. Il marchio tedesco ha abilmente camuffato il SUV per rendere difficile riconoscere le differenze rispetto alle versioni precedenti. I cambiamenti però sembrano essere così significativi che sarà necessario uno sguardo attento per individuare le somiglianze con le prime due generazioni.

Inoltre, sembra che Volkswagen stia gradualmente abbandonando lo stile teso e tagliente in favore di linee più morbide e forse un po' più convenzionali da alcune angolazioni. Naturalmente, sarà necessario attendere foto reali ad alta definizione per confermare queste osservazioni. Nel frattempo, sono trapelate alcune prime immagini in Europa dell'Est.

I primi scatti provenienti dal sito sloveno Avtomanija rivelano un modello chiaramente di fascia alta, come indicato dal suo utilizzo nei video promozionali. Queste immagini mostrano un design completamente rinnovato, con una griglia e un frontale del tutto nuovi. Anche la parte posteriore segue uno stile più convenzionale e in linea con ciò che già sappiamo della Tiguan. Nel frattempo ti invitiamo a dare un'occhiata anche alla nuova versione Pick Edition Trim della Volkswagen Tiguan.