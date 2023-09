Nuova Volkswagen Tiguan, pronta anche la versione SUV Coupé?

La nuova Tiguan 2024 appena presentata manterrà fedelmente l'architettura classica del suo predecessore, ma sembra che possa essere influenzata dal successo dei SUV coupé in Europa.

La vecchia Tiguan aveva effettivamente una variante coupé. Questa era stata programmata a partire dal 2020, anche se, purtroppo non è mai arrivata sul mercato. Volkswagen aveva riservato questa silhouette esclusivamente per il mercato cinese, presumibilmente ritenendo che fosse più adatta per vendere questa configurazione in un segmento specifico.

Tuttavia, la Renault ha dimostrato con successo il potenziale commerciale dei SUV coupé con il suo modello Arkana, che sarà presto affiancato da un altro modello chiamato Rafale. In questo contesto di interesse, la casa tedesca starebbe seriamente pensando di introdurre finalmente la versione coupè del celebre Tiguan, tutto dipenderà dall'interesse del mercato europeo e occidentale. Chissà se altri produttori non siano solleticati all'idea di un Suv coupè in futuro.

Ancora non sappiamo se Volkswagen presenterà davvero una variante simile del Tiguan, per ora possiamo solo speculare attraverso alcuni render diffusi dai colleghi di Automoto.com. In tempi recenti Volkswagen ha avuto qualche difficoltà nella catena di produzione europea per via della sospensione delle attività in alcune fabbriche europee per via del nubifragio in Slovenia, che ha visto una ripercussione anche su altre fabbriche del continente. Si prevede che tutto torni alla normalità entro metà Ottobre.