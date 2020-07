Nuova Volkswagen Tiguan, anche ibrida plug-in con 50 km di autonomia elettrica

La Volkswagen Tiguan, il SUV più venduto d'Europa stando al produttore tedesco e il modello VW attualmente di maggior successo sul mercato globale, si rinnova e diventa ibrida plug-in.

Un ibrido plug-in particolarmente potente, visto che ha una potenza combo di 245 CV. Qualora questo non dovesse bastarvi, VW ha anche pensato a una potente variante Tiguan R da 320 CV. Dal punto di vista estetico, il frontale dell'auto è stato completamente rinnovato, con il cofano rialzato, una nuova calandra con fari LED, una larghezza maggiore. La variante ibrida plug-in poi permette alla Tiguan di essere guidata in 100% elettrico fino a 130 km/h, con la batteria di bordo che garantisce fino a 50 km di autonomia secondo lo standard WLTP.

Qualora l'ibrido ancora non vi convincesse, VW ha dotato i suoi modelli Turbodiesel TDI di due catalizzatori SCR disposti in sequenza, ciascuno con inizione AdBlue separata, cosa che permette di ridurre gli ossidi di azoto (il famoso NOx) in modo significativo. Lato infotainment troviamo invece il nuovo sistema MIB3 con Online Connectivity Unit ed eSIM integrata, che permette il funzionamento di tutti i servizi We Connect e We Connect Plus di Volkswagen.

Debutta poi una nuova versione del Travel Assist IQ.DRIVE, un sistema che interviene su sterzo, freni e acceleratore fra 0 km/h e 210 km/h in caso di cambio automatico DSG, altrimenti fra 30 km/h e 210 km/h con cambio manuale. Parliamo insomma di un SUV completo e versatile, capace di soddisfare una fetta di pubblico particolarmente ampia.