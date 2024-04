Nuova Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2025: le foto spia dal Nurburgring

Del resto mancava solo lei. Dopo aver presentato la nuova gamma Tiguan del 2024, Volkswagen aveva lasciato la versione chiamata "All Space" ancora in fase di progettazione. Recenti foto spia sul circuito di Nurburgring l'hanno avvistata in gran forma.

Rispetto al modello attuale, la nuova Tiguan Allspace conserva una certa continuità nel design, ma presenta alcune differenze significative. Ad esempio, il cofano motore è stato leggermente ridisegnato e spostato più indietro rispetto alla Tiguan standard, suggerendo un vano motore più ampio. Anche il paraurti anteriore, con una griglia decorativa a rombi e dettagli in nero lucido, riflette il carattere sportivo della versione R-Line.

Gli interni della Tiguan Allspace non dovrebbero differire notevolmente da quelli della Tiguan standard, offrendo comunque un abitacolo spazioso e confortevole, con due o tre file di sedili a seconda delle esigenze. Inoltre, il prototipo avvistato mostra sedili anteriori sportivi.

La Tiguan Allspace si trova attualmente in fase avanzata di sviluppo, con la possibilità di un debutto entro la fine dell'anno e un lancio sul mercato previsto per la primavera del 2025. Questa versione allungata della Tiguan promette di offrire una combinazione di potenza, versatilità e comfort, mantenendo l'eccellenza che caratterizza la gamma Volkswagen.

Dopo il debutto nei test invernali di febbraio, la Tiguan Allspace pare essere stato alle prese con il circuito impegnativo del Nürburgring, al fine di testare la sua agilità e le prestazioni su pista. Le foto spia mostrano il prototipo nella sua nuova colorazione bianca, che mette in evidenza il badge R-Line (tanto per mettere in chiaro a tutti gli osservatori che qua si fa sul serio).

Recentemente, vi abbiamo parlato della Volkswagen Tiguan Plug-In Hybrid da poco disponibile sul mercato. La gamma offre anche opzioni Mild Hybrid e motori diesel TDI. All'interno di questa nuova versione della Tiguan, spicca il nuovo sistema di infotainment MIB4 con display centrale fino a 15 pollici dotato del software ChatGPT per rispondere alle domande degli utenti in tempo reale.

KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti oggi su