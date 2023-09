Nuova Volkswagen Tiguan 2024, più grande e spaziosa: la Plug-in fa 100 km in elettrico

In un periodo caratterizzata da alcune difficoltà per Volkswagen, il gruppo ha presentato in anteprima mondiale la nuova Tiguan, giunto ormai alla sua terza generazione. Il nuovo modello sarà disponibile presso i concessionari già nel primo trimestre del 2024.

La nuova Tiguan ha visto miglioramenti significativi in tutte le sue aree. I nuovi motori ibridi offrono un'autonomia completamente elettrica di circa 100 km, rendendo il SUV più efficiente. La ricarica AC sarà più rapida in tutte le versioni eHybrid, e sarà disponibile la ricarica DC rapida di serie. L'auto offre un Digital Cockpit basato sul MIB4, che offre un elevato livello di informazioni e integra servizi e app digitali. Il sistema di comando è intuitivo, facilitando l'uso delle funzioni.

La nuova Tiguan presenta un design espressivo e un'ottimizzazione dell'aerodinamica. Il SUV compatto si distingue per il suo design completamente rinnovato. Una caratteristica notevole è la parte anteriore del veicolo, che sfoggia un aspetto robusto grazie a fari a LED molto sottili e una striscia orizzontale coperta da vetro.

Le prese d'aria della griglia del radiatore sono state spostate verso i lati esterni del paraurti, garantendo un migliore flusso d'aria. Il design pulito della parte anteriore contribuisce a un coefficiente di resistenza migliorato, passando da 0,33 a 0,28. La silhouette della Tiguan presenta spalle muscolose sopra i passaruota, che possono ospitare ruote fino a 20 pollici. La parte posteriore è enfatizzata da una nuova striscia LED orizzontale, che aggiunge un tocco distintivo al design complessivo del veicolo.

Gli interni si distinguono per materiali di alta qualità e una lavorazione meticolosa. La cabina di pilotaggio offre un nuovo panorama con un design intelligente e pulito. Tra le caratteristiche principali, troviamo un Digital Cockpit, un ampio schermo dell'infotainment da 15 pollici, un Head-up Display, una manopola multifunzione con display OLED e un assistente vocale integrato.

La nuova Tiguan offre anche una serie di caratteristiche avanzate. Tra queste spiccano i fari IQ.LIGHT HD, che utilizzano la tecnologia High Definition (HD) per offrire una qualità di illuminazione superiore. La Tiguan è anche dotata di una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui Side Assist, Front Assist, Lane Assist e Rear View. È disponibile anche la visualizzazione dinamica dei segnali stradali. Inoltre, la capacità del bagagliaio è stata aumentata a 652 litri, dimostrando uno sfruttamento intelligente dello spazio interno. Questi miglioramenti riflettono l'impegno della Volkswagen nell'offrire un'esperienza di guida avanzata e funzionale con la nuova Tiguan.

Anche sul fronte full elettrico Volkswagen sembra aver dato inizio alla lotta per il primato a Tesla. Questo concept della iDX performance sarebbe una vera e propria concorrente di Tesla Model S.