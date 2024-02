Nuova Volkswagen T-Roc spiata durante i test invernali: ecco come sarà

Ecco le primissime foto della nuova la Volkswagen T-Roc del 2025, una vettura destinata a segnare la conclusione dell'era dei nuovi modelli a combustione interna per la casa automobilistica tedesca. Le immagini la ritraggono durante dei rigorosi test invernali in Europa grazie ai fotografi dei colleghi di Carscoops.

La prossima generazione della T-Roc si mostra sotto un sottile velo di camuffamento, che nasconde alcune parti ben precise. Il frontale, purtroppo celato dagli adesivi, impedisce una visione completa della griglia e dei fari, impendendo di assaggiare quella che sarà l'identità del veicolo. Tuttavia, ci si aspetta che la T-Roc 2025 possa trarre ispirazione dalla sua controparte più grande Volkswagen Tiguan, recentemente uscita con un piccolo restyling, e dunque presentando un design più sofisticato e moderno.

Muovendoci verso la parte posteriore, notiamo una linea di design familiare alla precedente generazione sopra il passaruota, ma con una nuova disposizione della linea che unisce il retro e il laterale che conferisce un tocco più moderno al profilo dell'auto. L'inclinazione del vetro posteriore suggerisce un'estetica più da crossover-coupé, anche qua ben diverso dal suo predecessore.

Riguardo alle motorizzazioni, rimane ancora un mistero quali propulsori saranno disponibili per la nuova T-Roc. Tuttavia, con l'azienda che si prepara a concludere la produzione di nuovi veicoli a combustione interna, è ragionevole supporre che la gamma di motori sarà in linea con le più recenti innovazioni tecnologiche, forse richiamando le motorizzazioni della prossima Volkswagen Golf Mk8.5, recentemente aggiornata.

Con una potenziale gamma di motori ibridi leggeri e plug-in, oltre a opzioni diesel, la T-Roc del 2025 promette di offrire un'esperienza di guida ecologica e efficiente. Resta da vedere se l'attesissima versione sportiva T-Roc R farà il suo ritorno, ma se così fosse, potrebbe condividere il motore, stavolta, con la prossima Golf R. Il debutto della Volkswagen T-Roc di prossima generazione, ripetiamo, è atteso per il 2025 (non sappiamo bene in che periodo dell'anno però).