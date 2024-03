Nuova Volkswagen T-Roc 2025, ecco come sarà il restyling del B-SUV

Dopo le foto spia durante i test invernali, torniamo a parlare della Volkswagen T-ROC, il fortunato B-SUV dell'azienda tedesca, pronto a rinnovarsi. Nel 2025 verrà svelato il nuovo modello, un restyling che regalerà alcune modifiche rispetto alla versione attuale.

Secondo i francesi di Auto-Moto si tratta di una notizia alquanto importante visto che dopo aver rinnovato Tiguan, Passat, T-Cross e Golf, la nuova Volkswagen T-Roc potrebbe rappresentare l'ultimo modello a combustione interna della storia del marchio a beneficiare di un restyling sul mercato europeo.

In attesa del Progetto Amsterdam, l'auto elettrica di VW da 20mila euro, il glorioso marchio di Wolfsburg sta lavorando ad una nuova versione del suo Suv compatto che in Italia è particolarmente apprezzato tenendo conto che stiamo parlando dell'auto del marchio più venduta in assoluto.

I colleghi transalpini hanno ricostruito come sarà esteticamente la nuova T-Roc, basandosi sulle foto spia degli scorsi giorni, con l'aggiunta di alcune modifiche prendendo spunto anche dall'ultimo restyling della Volkswagen Golf e mantenendo pressochè invariate le proporzioni del modello attuale, anche se non è da escludere che il nuovo modello possa crescere ulteriormente in lunghezza, passando dagli attuali 4,24 metri ai 4,30.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento la T-Roc prevede il benzina 1.0 litri TSI, tre cilindri da 110 cavalli, il 1.5 litri quattro cilindri da 150 cavalli e infine il 2.0 TSI da 300 CV. Non esiste quindi la versione ibrida ma non è da escludere che possa essere messa in commercio proprio con l'arrivo del nuovo modello.

Infine, in merito ai prezzi, è probabile un leggero incremento verso l'alto. Attualmente la T-Roc ha un listino da circa 30mila euro entry level e la versione T-Roc Edition Plus è acquistabile con un'offerta che prevede 35 rate da 169 euro al mese, anticipo di 5.600 euro e una maxi rata finale da 19.841 euro.

